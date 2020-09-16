Число приморских депутатов пополнит ректор В Приморье завершились дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по 9-му одномандатному округу (часть Советского и Первореченского районов Владивостока с общей численностью избирателей более 80 тысяч человек). По предварительным данным, победу одержал ректор ТГМУ и выдвиженец от «Единой России» Валентин Шуматов, набравший более 66 процентов голосов.

Выборы, как и ожидалось, прошли при низкой явке. Свой голос отдали 7320 человек (чуть более 9 процентов от числа избирателей в округе).

За кандидатуру Валентина Шуматова согласно предварительному подсчету свой голос отдали более 4800 человек (более 66 процентов). Ближайшим его соперником стал выдвиженец от КПРФ Максим Шинкаренко. За него в округе проголосовало почти 1,5 тысячи человек (около 20 процентов). Следом идут выдвиженец от «Справедливой России» Максим Ананьев с 417 голосами, представитель ЛДПР Андрей Николенко с 343 голосами. Замыкает пятерку кандидатов представитель партии пенсионеров Илья Табаченко с 240 голосами.

– Победа Валентина Шуматова не стала неожиданностью, причины ее ясны и понятны, – отметил Александр Шемелев, политконсультант. – Во-первых, Шуматов еще на старте своей предвыборной кампании удачно попал в существующую политическую и социальную повестку. На фоне ситуации с пандемией, когда престиж медицинских работников как никогда высок, он, как ректор ТГМУ и как врач с огромным опытом, выгодно отличался от своих конкурентов, был понятен избирателям, лучше отвечал их запросам.

Во-вторых, штаб кандидата организовал более 200 встреч с избирателями, привлек огромное число волонтеров. В общем, провел настоящую и серьезную предвыборную кампанию. В то время как другие кандидаты в агитационном плане вели себя довольно пассивно и редко появлялись в округе. В условиях дополнительных выборов, когда активность избирателя и так невысока, Шуматов смог мобилизовать своих сторонников и привести их на избирательные участки.

В-третьих, правильно была сделана ставка на трехдневное голосование – новшество текущего электорального сезона. За Шуматова люди отдавали голоса в течение всех трех выборных дней. Другие кандидаты этой опцией не воспользовались и возложили все надежды, если таковые были, на единый день голосования, 13 сентября. В итоге плохая погода заставила многих избирателей остаться дома. Явка оказалась низкой, и победа вполне закономерно досталась тому, кто больше всех старался и работал.

Стоит отметить, что 13 сентября прошел целый ряд муниципальных выборов. Приморцы голосовали в поселках Безверхово, Кавалерово, Смоляниново, Посьет, Лучегорск, Новошахтинск, Шкотово и многих других. Жители выбирали глав поселений и районов, а также депутатов в местные думы. Лидерами здесь также стали представители «Единой России». Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, за ее кандидатов было отдано более 72 процентов голосов от общего числа приморцев, принявших участие в сентябрьских выборах.

– Возвращение лидерских позиций «Единой России» в Приморье – это прямая заслуга губернатора Олега Кожемяко, который возглавил региональное отделение партии в непростое время, – отметил Александр Шемелев. – Он принес не только новый энергетический заряд, но и, что важно, заряд электоральный: популярность губернатора распространилась и на его партию. Также большую роль сыграла перезагрузка внутриполитического блока в правительстве Приморского края, проведенная вице-губернатором Антоном Волошко, благодаря чему качество избирательных кампаний кандидатов заметно повысилось.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА