Пандемия уже принесла миллиарды убытков бюджету края Депутаты Законодательного собрания приняли в трех чтениях поправки в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Парламентариям документ представила первый вице-губернатор Приморского края – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Новый вариант бюджета вполне отражает турбулентность жизни в текущем году и представляет методы если не борьбы, то сосуществования с ней. А именно: экономия там, где это возможно, при сохранении общей стабильности. Доходная часть резко упала, многие масштабные проекты заморожены до лучших времен (правда, многим выделены дополнительные средства на реализацию), акцент поставлен на соблюдение социальных гарантий и обязательств региона.

По словам Веры Щербины, налоговые поступления сократились почти на 2,2 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета по состоянию на 1 сентября уменьшились на 9,2 млрд. Потери бюджета к концу 2020 года прогнозируются на уровне от 13 до 16 млрд рублей.

Снижение налоговых поступлений произошло из-за экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и принятыми мерами поддержки бизнеса. При этом безвозмездные поступления в бюджет выросли почти на 2,7 млрд руб. В основном за счет федеральных дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов.

Так, например, за счет средств федерального бюджета текущего года в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы» на 438,9 млн руб. увеличены расходы на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Поступление федеральных денег позволило высвободить и направить на другие нужды почти 390 млн руб. краевых средств, 5,4 млн руб. добавлено на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам.

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 – 2027 годы» также на 185,3 млн руб. увеличены расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.

Также за счет поступления федеральных средств увеличены бюджетные расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера.

В рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 – 2027 годы» за счет средств резервного фонда правительства РФ 212,4 млн рублей выделено дополнительно на предоставление социальных выплат безработным гражданам. Помимо этого, 268,5 млн рублей добавлено на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Также выделены дополнительные средства на реализацию мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За счет средств краевого бюджета увеличено финансирование на строительство школы в мкр-не Патрокл Владивостока, инфекционной больницы на 100 коек в селе Углекаменск Партизанского городского округа, на завершение строительства детской поликлиники в Большом Камне, на физкультурно-оздоровительный комплекс в Славянке, на обеспечение жильем ветеранов и прочие меры социальной поддержки.

При этом согласно пояснительной записке к проекту бюджета-2020 уменьшены расходы на создание в Приморье детских технопарков «Кванторум» (на 379 млн), на проектно-изыскательные работы по строительству краевой психиатрической больницы на 550 коек, а также на строительство пристройки к зданию КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», на строительство краевой клинической инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке, на строительство регионального центра по хоккею и на целый ряд других проектов.

Предлагаемая корректировка, в частности, меняет основные показатели краевого бюджета на 2020 год. Объем доходов краевого бюджета составят 143,4 млрд руб. Расходы краевого бюджета – 168,6 млрд руб. Дефицит бюджета будет снижен на 420,1 млн рублей – до уровня 25,2 млрд руб.

Евгений СИДОРОВ