Молодым специалистам обещают работу и доплату от края к зарплате В правительстве Приморья продлили прием заявок на конкурс для молодых специалистов до 20 сентября, сообщает пресс-служба края.

Победители смогут трудоустроиться на предприятиях в ведущих отраслях края. Работодатели ищут начинающих электросварщиков, инженеров, судоремонтников, помощников строителей кораблей, ветеринарных врачей, агрономов, геологов, горных мастеров, машинистов, экскурсоводов, помощников лесничего и специалистов в других профессиональных областях. Молодым специалистам предлагают заработную плату в размере от 16 до 56 тысяч рублей на руки в зависимости от специальности, а также дополнительные бонусы.

«Помимо регулярной заработной платы победители конкурса получат право на дополнительную материальную поддержку от правительства края – речь идет о ежемесячной выплате 12 тысяч рублей. Если специалисту нужно будет переехать, например, из Владивостока в Находку и организация не предоставит ему служебное или арендное жилье, выплату увеличат до 22 тысяч рублей», – отмечают в краевом департаменте по делам молодежи.

С порядком проведения конкурса и условиями участия можно познакомиться на странице департамента по делам молодежи Приморского края.

Отдел новостей «В»