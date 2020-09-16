Минобороны готово передать краю земли. Не в ущерб безопасности страны В Приморье разработан ряд социально ориентированных проектов, реализовать которые предполагается на территориях, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Однако, чтобы осуществить эти планы, требуется передать земельные участки в пользование региона. Вопросы дальнейшего взаимодействия стороны обсудили на совещании под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Во Владивостокском городском округе значительное количество земель исторически принадлежит Министерству обороны РФ. Активная передача военных территорий гражданским властям началась еще во время подготовки саммита глав государств АТЭС-2012 и продолжается до сих пор.

По словам краевого министра имущественных и земельных отношений Ирины Дмитриенко, от реализации проектов на этих территориях власти региона ожидают увеличения количества рабочих мест и налоговых поступлений. При этом ряд проектов связан и с решением социальных вопросов, повышением качества городской среды и туристической привлекательности Приморья.

«Так, мы определили ряд территорий, наиболее интересных для реализации проекта по развитию ярмарочной торговли, в том числе это участок в районе Снеговой Пади, который сейчас находится в ведении Минобороны. Он удобен по транспортной доступности и находится рядом с жилым микрорайоном, который продолжает активно строиться. Со своей стороны мы готовы оформить передачу в минимально короткие сроки», – уточнила она.

Также были затронуты несколько проектов, реализация которых планируется на острове Русском, - развитие автомобильных дорог, обустройство беговых и велосипедных дорожек, строительство лыжной базы. Для осуществления данных идей тоже необходимо передать земли гражданским властям. Кроме того, будет проработан вопрос о землях, которые сейчас находятся в ведении военного лесничества и могут быть использованы для городской застройки.

По словам директора департамента военного имущества Министерства обороны РФ Михаила Сапунова, ведомство заинтересовано в конструктивном решении этих вопросов.

«Если какие-то территории не нужны для развития министерства обороны, Тихоокеанского флота, мы будем их передавать. В то же время объекты, необходимые для обеспечения безопасности страны, должны оставаться у министерства. Мы готовы в оперативном режиме решать эти задачи и будем действовать в интересах флота и в интересах Приморского края», – отметил представитель Минобороны.

Отдел новостей «В»

Фото:

Игоря НОВИКОВА (правительство Приморского края), Александра САФРОНОВА