Юный «Восток» домчал до подиума На личном первенстве России по спидвею среди юниоров до 21 года гонщики «Востока» заняли весь подиум. Чемпионат прошел в минувшее воскресенье, 13 сентября, в городе Балаково Саратовской области.

В этих соревнованиях заявилось всего 18 гонщиков. Из них трое из Владивостока – Павел Лагута, Марк Карион и Виталий Котляр. Именно в таком порядке они и заняли пьедестал почета. В 20 заездах приморские спортсмены набрали соответственно 14, 13 и 12 очков. Конкуренцию им составил только Арслан Файзулин из «Мега-Лады», он набрал 11 баллов и получил приз «За волю к победе». Остальные гонщики остались на гаревой дорожке далеко позади.

Чемпионский титул Павла Лагуты сомнению не подвергается, в настоящее время он самый лучший спидвеист России среди молодежи. Кстати, у нашего земляка в этом сезоне победный дубль – 5 июня на трассе в Октябрьском на первенстве юниоров U-19 гонщик из Владивостока завоевал 14 очков, тогда подиум дополнили Евгений Сайдуллин и Арслан Файзулин. Удивило и порадовало болельщиков серебро Марка Кариона из Дальнегорска: 20-летний спортсмен в последнее время показывает стабильные результаты, чем и заслужил высокую награду. Что касается Виталия Котляра из Уссурийска, то этот гонщик два года подряд гоняется вполне прилично и периодически добивается побед.

«Гонка была сложной и длилась больше трех часов. Результат ожидаемый, мы к этому шли. На сегодняшний день это лучшие юниоры страны. Ребята сейчас тянут на себе бремя чемпионата страны, выступая за взрослую команду «Восток», – отметил председатель федерации мотоциклетного спорта Приморского края Владимир Селезнев.

Следующая гонка на стадионе «Труд» в Балаково состоится в четверг, 17 сентября. Местная «Турбина» принимает «Восток». А еще через три дня, 20 сентября, в башкирском городе Октябрьском юные спидвеисты «Востока» поборются за награды в финале личного первенства взрослого чемпионата России по спидвею.

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлено спидвейным клубом «Восток» / c сайта primorsky.ru