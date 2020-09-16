Дмитрий Песков: застарелые проблемы Дальнего Востока за день не выправишь Отток населения с Дальнего Востока – одна из приоритетных проблем в ежедневной повестке президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на пресс-конференции в «Интерфаксе» для региональных СМИ.

Первый вопрос как раз и касался темы оттока населения из макрорегиона. Ведущий вечернего шоу на радио «Лемма» Михаил Бровкин спросил Дмитрия Пескова, как эта проблема решается.

– Я бы не стал все списывать на суровые климатические условия, – сообщил пресс-секретарь президента РФ. – Но то, что существует застарелая отсталость региона в экономическом развитии, имеет место быть. Здесь очень важно видеть те, может быть, не столь быстрые, как хотелось бы, но последовательные и поэтапные изменения ситуации к лучшему. Ситуация в социально-экономическом плане выправляется благодаря принимаемым правительством мерам. Вы знаете, что уже не первый год полпред президента, вице-премьер правительства Юрий Трутнев занимается развитием Дальнего Востока. Приняты беспрецедентные меры, их можно перечислять очень долго: это и бесплатный гектар, и создание территорий опережающего развития, и особые экономические условия. Конечно, за один день выправить ситуацию невозможно. Но все руководство страны во многом концентрируется на опережающем развитии всех субъектов Дальнего Востока.

Первые положительные результаты развития региона – не повод успокаиваться и сидеть на месте, добавил Дмитрий Песков. Требуются новые энергичные усилия, которые, по мнению пресс-секретаря президента, будут продолжены. В заключение конференции ведущий радио «Лемма» воспользовался случаем и пригласил в столицу Дальнего Востока высоких гостей.

– Мы всегда рады бывать во Владивостоке, – отметил Дмитрий Песков. – Город за последнее десятилетие изменился кардинальным образом. Много еще предстоит сделать, но все-таки это уже красивый, большой, европейский город. Каждый раз мы прилетаем сюда с большим удовольствием.

Михаил НЕЩЕДРИН