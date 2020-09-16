В сквере Давыдова ходим по-скандинавски, к Баневуру идем за йогой По четвергам и пятницам во Владивостоке будут проходить бесплатные занятия скандинавской ходьбой и йогой, сообщает пресс-служба мэрии.

«Наша общественная организация «Твой здоровый образ жизни» при поддержке администрации Владивостока провела специальные курсы для волонтеров-инструкторов. По итогам курсов два новых инструктора будут проводить бесплатные занятия скандинавской ходьбой и йогой», – рассказали организаторы.

Теперь каждый четверг с 9 до 10 часов все желающие могут присоединиться к оздоровительной группе, сбор которой проходит возле памятника Баневуру. Участникам предложат провести разминку и заняться йогой. Уточнить все интересующие вопросы можно у инструктора по телефону 8-902-555-22-38.

По пятницам горожан приглашают на скандинавскую ходьбу в сквер имени Давыдова. Начало занятий также в 9 часов. Более подробная информация по телефону 8-902-524-45-51.

Отдел новостей «В»