Встречаемся у большого пруда. Будем кормить карпов Жителям и гостям Владивостока предлагают поучаствовать в кормлении карпов и сазанов в большом пруду прогулочной зоны Приморского океанариума, сообщает пресс-служба научного учреждения.

– Людям нравится проявлять заботу и кормить рыб в прудах, но делать это можно только в определенное время и только специализированным кормом, – поясняет сотрудник Приморского океанариума Екатерина Александрова. – За годы содержания карпов и сазанов мы выработали оптимальный режим питания, который помогает нашим подопечным все время находиться в форме. Мы заметили интересную закономерность – их аппетит зависит от погоды: в пасмурную погоду они, как правило, плохо едят, а в солнечную – наоборот, с аппетитом.

Сейчас в большом пруду прогулочной зоны живут более сотни взрослых сазанов и карпов кои, а также более 200 сеголеток – молодь, которая родилась в пруду в этом году. Кормить рыб неподходящим для них кормом категорически запрещено, это очень вредно для их здоровья и может привести к болезни и даже гибели обитателей прудов.

Все желающих ждут по четвергам, субботам и воскресеньям в 13.30 у большого пруда. Кормление рыб на свежем воздухе продлится до середины октября, потом карпы и сазаны отправятся на зимние квартиры.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским океанариумом