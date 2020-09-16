Приморцы могут заказывать контейнеры под разный мусор КГУП «Приморский экологический оператор» объявил о приеме заявок на установку контейнеров для дуального сбора мусора.

Дуальная система сбора мусора означает добровольную сортировку отходов на два вида. Для этого возле домов устанавливаются сразу два контейнера. В первый жители выкидывают бутылки, банки, канистры – все то, что подлежит переработке. Во второй – пищевые отходы и весь тот мусор, который невозможно использовать еще раз.

«Чтобы дома были первыми в очереди на установку контейнеров для дуального сбора мусора, заинтересованным ТСЖ и управляющим компаниям уже сейчас следует направлять заявления с указанием контактов для обратной связи и фотографиями контейнерных площадок на почту rsbor@spzv.ru», – уточнил первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Как отметила заместитель председателя Приморья Елена Пархоменко, раздельный сбор мусора на первом этапе внедряется только в трех пилотных муниципалитетах – во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе. Она напомнила, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13 %, а в обработку – до 60 %.

Отдел новостей «В»