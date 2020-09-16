Владивостокцам определят нулевой километр для бега Больше 1000 марафонских медалей понадобилось для изготовления «Бегового нулевого километра». Вскоре он появится на набережной Спортивной гавани Владивостока, где берет свое начало «Тропа здоровья», сообщает пресс-служба мэрии.

Новый арт-объект в краевом центре установит беговой клуб RunDnsRun при поддержке администрации города вместо одного из существующих столбов уличного освещения. Он сохранит свою функцию, однако примет совершенно иной вид.

В основании конструкции – более тысячи медалей международного марафона «Мосты Владивостока» и ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run, а на вершине расположен светильник в виде шара, окруженного кольцом. Общий вес медалей превышает 100 килограммов.

Концепцию светового арт-объекта разработал руководитель студии монументального искусства «33+1» Павел Шугуров. Сегодня скульптура находится на этапе сборки. Каждая медаль крепится на основание, впереди – эпоксидная затирка и монтаж светящихся элементов.

«Конструкция будет монолитной. Мы приняли такое решение по нескольким причинам. Дело в том, что каждая медаль очень красивая, привлекает внимание. И мы переживаем, что людям захочется взять одну из них с собой, и наверняка кто-то попытается это сделать. Чтобы пресечь акты вандализма, мы крепим медали максимально прочно к столбу. И, конечно, надеемся на сознательность наших граждан», – объясняет Павел Шугуров.

Как отмечают авторы проекта, такая скульптура будет символизировать начало спортивного пути каждого горожанина и всего Владивостока как беговой столицы России.

«Мы надеемся, что арт-объект будет точкой притяжения и для наших иностранных гостей – участников международных марафонов и поклонников спортивного туризма. А для жителей города, которые регулярно выходят на пробежки по «Тропе здоровья», он станет любимой и удобной точкой старта: от него до стадиона МГУ им. Невельского около 2 км. А когда тропу продлят в сторону мыса Кунгасного, маршрут станет более продолжительным», – прокомментировала директор бегового клуба RunDnsRun Ольга Гаева.

Церемония торжественного открытия «Бегового нулевого километра» запланирована на 26 сентября. Тогда же состоится и первый забег от арт-объекта.

Отдел новостей «В»

Фото бегового клуба RunDnsRun