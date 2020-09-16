Дикие пляжи превратят в цивилизованные К следующему купальному сезону горожанам обещают комфортабельные зоны отдыха на острове Русском

Тендер на выполнение работ по благоустройству пляжа на мысе Ахлестышева объявила МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока», сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что в этом году будет выполнена первая часть работ, а завершится ремонт к пляжному сезону 2021 года.

Здесь появятся набережная с прокатом, кафе и туалетами, парковка, кемпинг, детская и спортивная площадки, площадка под барбекю и территория кемпинга и тихого отдыха, а также пляж с различными спусками к воде, в том числе для маломобильных граждан.

Как уточнил руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев, по поручению главы Владивостока в проекте должны быть учтены потребности маломобильных граждан, то есть обустройство дорожек с твердым покрытием, пандусов, пирсов и спусков в воду с металлическим поручнем. Дополнительно планируется установка автономного туалета, приспособленного для указанной категории граждан.

На первом этапе проведут планировку территории, подготовку инженерных сетей, демонтажные работы, подвод воды к объекту, устройство твердых покрытий, деревянного настила и террас, а также прокладку подземной части систем освещения и электроснабжения. Работы планируется завершить до конца ноября 2020 года. Ожидается, что реализация второй части проекта начнется в апреле 2021 года (с наступлением положительных температур воздуха), а завершатся работы в июле – до начала купального сезона.

Напомним, что сейчас в рамках развития Русского острова также идет проектирование большой зоны отдыха с пляжем в Малом Аяксе, где также будет предусмотрен доступ для маломобильных людей. Кроме того, разрабатывается концепция беговой и велодорожки на Русском острове протяженностью более 20 километров.

Все работы по реконструкции общественных пространств находятся на особом контроле у главы Владивостока Олега Гуменюка.

Отдел новостей «В»

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предоставлено администрацией Владивостока, Евгения КУЛЕШОВА