«Музыкальные сезоны» открыты для горожан В краевой библиотеке для слепых (ул. Чкалова, 6) начался цикл благотворительных просветительских концертов, инициированный Пушкинским театром ДВФУ. Как сообщили организаторы, проект рассчитан на два месяца и призван познакомить горожан с ограниченными возможностями здоровья с историей музыкального искусства с XVIII по XX век.

С сентября по ноябрь читатели библиотеки для слепых и жители отдаленного района «Заря» смогут познакомиться с шедеврами классической музыки в исполнении профессиональных музыкантов и Камерного хора Пушкинского театра под управлением Галины Потопяк.

Организаторы отмечают, что во Владивостоке активно развивается культурное пространство, в том числе и за счет создания филиалов федеральных культурных институций. Однако для многих жителей нашего города высокое искусство остается малодоступным. Пенсионерам, ветеранам, инвалидам непросто покинуть свои районы, а после спектаклей и концертов вернуться домой.

«Наш проект призван подарить жителям отдаленных территорий города возможность встречи с профессиональным высоким искусством. Но главное, создать в районах пространство общения, культуры, музыки, повысить качество жизни», – считает директор Пушкинского театра Александр Вовненко.

Первый концерт проекта прошел 14 сентября. Была представлена камерная программа из произведений композиторов эпохи барокко. Слушатели узнали о становлении и развитии этого стиля на рубеже XVII – XVIII веков, познакомились с биографиями выдающихся авторов того времени: Антонио Вивальди, Генриха Бибера, Георга Генделя и, конечно, Иоганна Себастьяна Баха.

Вход на концерты свободный, но необходимо забронировать место, позвонив в библиотеку. Организаторы обращаются к слушателям с просьбой посещать концерты в масках.

Расписание концертов:

– 20 сентября – «Толпа или певческий коллектив» (12+);

– 28 сентября – «Классицизм – гармония совершенства» (12+);

– 29 октября – «Русские идут!» (12+);

– 16 ноября – «Романтизм – исповедь души» (12+);

– 22 ноября – «Камерный хор Пушкинского театра. Избранное» (12+).

Начало концертов – 14.00. Тел.+7-904-626-15-33.