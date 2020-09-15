В ФНС рассказали, кто заплатит налог на вклады Федеральная налоговая служба (ФНС) России дала разъяснения, как граждане страны будут платить налоги с банковских вкладов. Отмечается, что декларирование налога не потребуется, а платить придется всем категориям граждан, сообщает портал bankiros.ru со ссылкой на пресс-службу ФНС.

Так, согласно сообщению налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных жителем страны в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах банков РФ, над суммой процентов. Она, в свою очередь, будет рассчитываться как произведение 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода.

Исключением станут проценты по вкладам, выплаченные в валюте РФ, ставка по которым в течение всего периода не превышает 1 % годовых, и по счетам эскроу.

В ФНС отмечают, что никакие категории налогоплательщиков не будут освобождаться от налогообложения.

В качестве примера ФНС приводит следующие показатели: если доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составляет 86800 рублей (1400000 рублей × 6,2 %), то необлагаемый процентный доход составит 45000 рублей (1000000 рублей × 4,5 %).

Если на 1 января будущего года ключевая ставка Банка России не изменится по сравнению с сегодняшним уровнем, нужно будет заплатить НДФЛ с суммы процентов в размере 5434 рубля – (86800 – 45000) × 13 %.

Может быть такая ситуация, что житель страны обладает несколькими вкладами в банках, в таком случае ставка 13 % будет применяться к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным. Для приведенного выше примера – это 45000 рублей.

Данные для расчета НДФЛ банки обязаны предоставлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом. На основе них ФНС будет формировать сводное уведомление для уплаты налога вместе с имущественными налогами. Таким образом, декларировать такой доход отдельно не нужно.

Отдел экономики «В»