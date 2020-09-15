В дояры наняли робота Вторую роботизированную ферму открыли в Приморье в минувшую пятницу, 11 сентября. Новое высокотехнологичное предприятие в ЗАТО Фокино будет выпускать более 800 тонн натурального молока в год, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В прошлом году глава хозяйства Лариса Бучирина получила краевой грант на строительство семейной фермы – более 28 миллионов рублей. Также из бюджета ей было дополнительно направлено 9,3 миллиона рублей.

«На эти средства приобретены техника для заготовки кормов, новое оборудование, в том числе робот-дояр Delaval VMS V300. Отремонтированы коровник и телятник, построено навозохранилище. Закуплено 80 черно-перстных нетелей, из них 74 коровы уже дают молоко», – уточнил министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

По его словам, к 2025 году на ферме будут производить 820 тонн молока в год.

Добавим, что это уже вторая роботизированная ферма, открытая в крае благодаря государственной поддержке. В 2014 году братья Раченковы запустили аналогичное производство молока в селе Михайловка.

Напомним, что получить господдержку до 30 миллионов рублей можно на создание семейных ферм в области животноводства и растениеводства. Для этого нужно направить заявку в министерство сельского хозяйства Приморья. Все необходимые документы можно найти на сайте ведомства в разделе «Поддержка начинающих фермеров и семейных ферм». Справки по телефону 8 (423) 241-13-85.

Отдел экономики «В»

Фото Александра БОРИСЮКА/ primorsky.ru