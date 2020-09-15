«День поля» отметят поливом урожая с аэроплана Новинки сельскохозяйственной техники и перспективные сорта сои и кукурузы представят на «Дне поля» в Приморье.

Как уточнили в пресс-службе края, мероприятие планируется провести на этой неделе – в пятницу, 18 сентября.

В региональном министерстве сельского хозяйства добавили, что аграриям представят отечественную и зарубежную технику, а также намечена презентация перспективных сортов кукурузы и сои, методов защиты растений.

«Сельхозпроизводителям также будет продемонстрирован новый способ полива растений – для этого в небо запустят аэроплан», – отметили специалисты.

В этом году «День поля» пройдет на базе совхоза «Искра» в селе Покровка Октябрьского района. К участию приглашаются предприятия сельскохозяйственной отрасли.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru