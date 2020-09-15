Пройдут тайфуны мимо – будем с кукурузой Приморские сельхозпроизводители планируют собрать хороший урожай кукурузы. В этом году он ожидается на уровне 70–75 центнеров с гектара, сообщили в пресс-службе края.

В региональном министерстве сельского хозяйства уточнили, что всего в этом году аграрии посеяли 72 тысячи гектаров кукурузы. Из них в результате прошедших тайфунов сильно пострадали более трех тысяч гектаров в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Партизанском районах и в Уссурийском городском округе.

«Сельхозпроизводители начнут убирать кукурузу после 10 октября. Ожидаем урожайность 70–75 центнеров с гектара. Если не будет потерь и в течение трех уборочных недель будет хорошая погода, то выполним план по садовому производству одной из наших основных кормовых и экспортных культур. Всего планируется собрать не менее 400 тысяч тонн зерна», – отметил министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

Добавим, что увеличение объемов производства кукурузы позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его составляющая – региональный проект «Экспорт продукции АПК» – подразумевает, что в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 миллиарда долларов.

Отметим, что регион находится в зоне рискованного земледелия, причина постоянных осадков – муссонный климат, поэтому сельхозпроизводителям рекомендуют страховать посевы, чтобы минимизировать риски при ЧС. Как уже писал «В», в этом году аграрии застраховали более 200 тысяч гектаров, что в пять раз больше уровня 2019 года.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта primorsky.ru