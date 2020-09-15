Летняя кампания началась непросто, но завершилась без происшествий В этом году в летних лагерях отдохнули 4527 школьников Владивостока. Речь идет о 70 пришкольных и шести загородных учреждениях, уточнили в пресс-службе мэрии.

Такие цифры были озвучены на заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. По данным начальника отдела дополнительного образования Людмилы Сухоленцевой, в муниципальных образовательных учреждениях летом было организовано 10 смен пришкольных лагерей. Восемь из них прошли в онлайн-формате и две – в обычном. Также онлайн-смена была организована в детском технопарке «Кванториум».

«Летняя кампания началась непросто, но в итоге завершилась без происшествий, – отметила Людмила Сухоленцева. – Онлайн-смены работали в июне и первой половине июля, затем пришкольные лагеря приступили к работе в привычном режиме, но с соблюдением необходимых санитарных требований: во все школы были закуплены в нужном количестве дезсредства, педагоги прошли обследование на коронавирус. В итоге в пришкольных лагерях не было выявлено ни одного больного ребенка».

По подсчетам специалистов, летом в пришкольных лагерях смогли отдохнуть 2750 детей, в загородных оздоровительных – 1777.

Специалист управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Людмила Пасечная напомнила, что родители, купившие детям путевки в летние лагеря, могут получить компенсацию. Для этого следует в течение 30 дней после окончания смены обратиться с заявлением в администрацию города или МФЦ.

«Наши сотрудники принимают документы по адресу Ильичева, 15, подробности можно узнать по телефону 261-42-01. Заявления на компенсацию в МФЦ принимают по графику работы учреждений».

По словам Людмилы Пасечной, на сегодняшний день от родителей уже принято более 500 заявлений.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА