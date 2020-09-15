Юбилей телефона доверия встретят полезными делами Приморье присоединяется к празднованию 10-летия Службы экстренной психологической помощи, сообщили в пресс-службе края. В честь круглой даты на осень запланированы полезные активности для детей и взрослых.

Сегодня служба экстренной психологической помощи, созданная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объединяет более 200 структур в 85 регионах страны и более 1200 психологов-консультантов.

«Телефонная консультация квалифицированного психолога – наиболее быстрый и эффективный способ помочь человеку, попавшему в беду», – подчеркивает министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

В свой юбилей служба предлагает целый ряд мероприятий, направленных в том числе на решение вопросов семьи.

Открывает марафон общероссийская акция «Голос доверия». Популярные актеры, музыканты и блогеры ответят на вопросы подростков о своем опыте взросления, построения отношений с родителями и сверстниками, преодоления одиночества и жизненных трудностей.

До 17 сентября на сайте детского телефона доверия и в официальной группе «ВКонтакте» можно задать свой вопрос и принять участие в голосовании. Авторы лучших вопросов зададут их лично во время прямого включения в эфире ток-шоу.

Зрители смогут принять участие и выиграть призы в конкурсе «Генератор доверия» и интеллектуальной викторине «10 фактов о детском телефоне доверия». Трансляция ток-шоу пройдет 24 сентября на YouTube-канале службы и в соцсети «ВКонтакте».

19 сентября на сайте стартует онлайн-игра для детей и подростков «В поисках Башни», направленная на проработку проблем с коммуникацией и доверием к себе и окружающему миру. Игра адаптирована как для самостоятельного прохождения, так и для группового проведения. Школьники также смогут принять участие во флешмобе и получить призы за наибольшее количество лайков.

25 октября в эфире национального телеканала ОТР выйдет ток-шоу «Семья вверх тормашками» с участием психологов и российских знаменитостей. Благодаря использованию специальных юмористических техник зрители смогут другим взглядом посмотреть на детско-родительские отношения и разобраться в жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются современные семьи с подростками. После эфира эпизоды ток-шоу будут доступны на сайте службы и в социальных сетях «ВКонтакте», YouTube, TikTok.

Отметим, что за 10 лет работы общероссийской бесплатной линии приморским специалистам поступило почти 70 тысяч звонков. Только с начала 2020 года более 5,5 тысячи детей и взрослых, обратившихся на телефон доверия, получили квалифицированную психологическую помощь.

«Дети чаще всего обращаются к психологам с проблемами по учебе, жестокого обращения между сверстниками, конфликтных ситуаций, связанных с травлей в коллективе. Родителей волнуют вопросы выстраивания взаимоотношений с собственными детьми. От посторонних граждан поступают сигналы о возможном семейном неблагополучии. В апреле, к примеру, каждый десятый звонок был по вопросам, касающимся коронавируса», – уточняют в министерстве труда и социальной политики.

Справка «В»

Номер бесплатной линии общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /primorsky.ru