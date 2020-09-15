Юные горожане рисовали комиксы Во Владивостоке подвели итоги конкурса комиксов, который провела молодежная организация «Гикторий».

Лучшие работы талантливых авторов представлены на выставке, открывшейся в магазине комиксов «Убежище 14», сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект организации «Гикторий» получил поддержку администрации краевого центра в рамках конкурса «Молодежная инициатива», который проводит управление по делам молодежи. За время проведения конкурса поступило около 40 заявок, из которых жюри отобрало 10 работ и назвало трех победителей.

Победителями стали:

1-е место – Мария Блинникова и ее комиксы «Завтрак»;

2-е место – Михаил Коваль и комиксы «Со дна»;

3-е место – Kompoy и его «Крутейший босс».

Также жюри выбрало семь финалистов конкурса:

– Алису Черную и ее «Путь послушника Имали»;

– Михаила Зайцева с комиксами «Звонок»;

– Александра Фалилеева и его работу «Черт»;

– Стекольного Котельщика и его «К вопросу о поиске работы котельщиком»;

– Bufon_Jester и «Неудачу»;

– Ложку Дегтя;

– Юлю Карпову и Андрея Зиновьева и их «Космический Пян-Сен – KarZina».

Все эти работы попали в печатный сборник «Конкурса комиксов» и на открытую выставку в магазине комиксов. Сборники комиксов будут бесплатно распространяться в «Убежище 14» и библиотеке «БУК».

В качестве жюри конкурса выступили деятели российского комикс-движения: Екатерина Яковлева (издательство комиксов «Бумкнига», Санкт-Петербург), Владимир Лопатин (автор комиксов, Санкт-Петербург) и Александр Тумайкин (директор магазина «Убежище 14», Владивосток).

«Возможно, в этом году вышло бы намного больше комиксов, если бы не вирус и отмена крупных мероприятий. Фестивали дают повод и молодым авторам, и мэтрам сказать пару новых слов. То же самое могу сказать и о конкурсах: они очень стимулируют художников сделать что-то новое, а для начинающих это может стать сильным толчком. Я знаю кучу историй, как небольшой комикс для конкурса становился катализатором очень сильных и позитивных изменений в творческой жизни автора. Поэтому очень надеюсь, что скоро мы вновь сможем ходить на фестивали, а пока, если у вас есть возможность поучаствовать в каком-нибудь творческом конкурсе, не упускайте ее! Возможно, это будет первым желтым кирпичом вашей дороги в Изумрудный город», – поделился мнением Владимир Лопатин.

В рамках мероприятия для начинающих авторов прошли мастер-классы по художественному оформлению комиксов. Участники также обсудили, как привлечь внимание читателя, что надо сделать, чтобы комикс был интересным.

Работа выставки продлится месяц.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru