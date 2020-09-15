Установка окон, оценка ущерба и составление актов Глава Владивостока Олег Гуменюк встретился с жителями, пострадавшими от порыва паропровода на Окатовой, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что сообщение о порыве паротрассы на сетях ДГК в районе дома № 3 на улице Окатовой поступило на пульт Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока в минувший понедельник,

7 сентября, в 19.30.

Сразу из квартир было эвакуировано 65 человек. В результате порыва никто из них не пострадал. От временного расселения жильцы дома отказались и вернулись в свои квартиры, где по поручению главы города уже велись работы по устранению последствий – рабочие затягивали разбитые окна пленкой, а сотрудники МЧС устанавливали тепловые пушки для просушивания помещений.

Порыв был устранен несколько дней назад. В самом доме и на прилегающей территории продолжаются работы по восстановлению.

«На сегодня обследованы все жилые помещения, составлены списки ущерба. Зафиксированы повреждения 10 автомобилей. Мы продолжаем работу, будет опись еще 49 машин», – рассказала главный специалист группы правового сопровождения СП «Приморские тепловые сети» Юлия Кабановская.

Кроме того, в доме замерили оконные проемы, в ближайшее время начнется установка новых пластиковых окон. Юристы мэрии помогают жителям оформить все необходимые документы на компенсацию. В частности, ведется оценка пострадавшей электротехники.

Как сообщил директор СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий Вишняков, предстоит восстановление благоустройства. Что касается пострадавших, то все они получат компенсацию в полном объеме.

«Все службы очень быстро сработали в момент происшествия и после него, – рассказывает жительница дома Ирина Лоскутова. – Нас не бросили, с нами на постоянной связи, помогают, консультируют».

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru