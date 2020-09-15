Стартовал завершающий этап гидравлических испытаний Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) завершили работы на теплосетях после четвертого этапа летне-осенних гидравлических испытаний и приступили к проведению последнего, пятого, этапа.

Как сообщили в пресс-службе АО «ДГК», заключительный этап пройдет во Владивостоке с 14 по 21 сентября. В связи с этим горячее водоснабжение будет временно ограничено у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная», потребителей Ленинского района, подключенных к ВТЭЦ-2, а также у жителей нового микрорайона Патрокл.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к ограничениям, поскольку требованием правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения от системы горячего водоснабжения потребителей.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru