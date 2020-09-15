Основные ремонтные работы на Некрасовском путепроводе проводятся ночью Во Владивостоке продолжается реконструкция главной транспортной артерии – Некрасовского путепровода. Замена дорожного сооружения идет на участке от пересечения улицы Некрасовской и проспекта «Красного знамени» до стадиона «Строитель», уточнили в пресс-службе мэрии.

Дорожники снимают старое асфальтовое покрытие на путепроводе и параллельно ремонтируют бетонные конструкции. Прежде чем заасфальтировать участок, необходимо провести ряд технологических процедур по восстановлению самих бетонных конструкций моста. Сначала проводят очистку бетонных поверхностей – гидроструйную и сжатым воздухом, затем выполняют мероприятия по гидроизоляции и покрытию конструкций защитными материалами. Эти процессы являются неотъемлемой составляющей комплексного ремонта и занимают длительное время. Только после проведения всех этапов работ можно приступать к завершающей стадии – асфальтированию.

На сегодняшний день подрядной организацией, которой выступает «Автобан-ДВ», ремонт ведется в две смены. Днем в работах задействована бригада в составе не менее 10 человек, а также спецтехника – три компрессора, экскаваторы, самосвалы и средства малой механизации. Основные ремонтные работы проводятся в ночное время. Ночью количество людей и техники увеличивают, используют в работах дорожные фрезы, асфальтоукладчик, катки, трактор-щетку и гудронатор.

«От остановки «Молодежная» до стадиона «Строитель» прошли необходимые подготовительные работы, уложен выравнивающий слой дорожной одежды, подняты на новый уровень люки и решетки инженерных коммуникаций и уложен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Уложен асфальт на 27 тысячах квадратных метров, всего же предстоит уложить новое покрытие почти на 78 тысячах, а общая протяженность участка составляет 2 километра. Впереди – нанесение разметки, но к этим работам специалисты приступят после того, как будет полностью отремонтирован весь участок, включая сам путепровод», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

К слову, один из участков моста уже асфальтируют, предварительно была отремонтирована бетонная часть. Эти работы проводились в ночь со среды на четверг на заезде со стороны водоканала.

«Основные работы на путепроводе ведем в ночное время, чтобы не усугублять и без того плотное движение автотранспорта. Днем на участке, где снят асфальт, рабочих горожане могут не видеть, так как здесь восстанавливают бетонную часть. Эти работы проводятся преимущественно ночью. В течение дня устаиваются нанесенные защитные материалы. Днем параллельно также ведем работы на разделительной полосе. После завершения ремонта на путепроводе в сторону выезда из города аналогичные мероприятия пройдут на противоположной стороне», – рассказали строители.

К слову, на время ремонта Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться другими маршрутами, в том числе объездной дорогой от мыса Кунгасного через улицу Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100 лет Владивостоку в районе стадиона «Строитель».

Напомним, что ремонт Некрасовского путепровода проводится благодаря полученным субсидиям от Минвостокразвития. Здесь отремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары, восстановят разделительную полосу, установят ограждение и выполнят ряд других необходимых работ. Асфальт на проезжей части на всем ремонтируемом участке будет уложен в два слоя, верхним станет сверхпрочный слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru