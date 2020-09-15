В августе работодатели искали продажников и строителей Служба исследований онлайн-рекрутинговой компании HeadHunter провела анализ рынка труда Приморья в августе, чтобы выяснить, каких специалистов работодатели ищут чаще всего.

Выяснилось, что спрос со стороны работодателей в августе вырос на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прирост числа вакансий с мая – самого тяжелого месяца для края – составил 21 %.

При этом активность граждан, ищущих работу, в августе оставалась на прежнем уровне, что характерно для последнего летнего месяца.

Самыми востребованными на рынке труда стали представители сферы продаж, на них приходится 24 % от всех опубликованных объявлений о работе в августе. Также крайне востребованными являются специалисты, задействованные в сфере производства. Замыкает тройку персонал в области строительства и недвижимости.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА