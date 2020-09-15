Девятый округ представляет… В Приморье завершились дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по 9-му одномандатному округу (часть Советского и Первореченского районов Владивостока с общей численностью избирателей более 80 тысяч человек). Согласно предварительным данным, победу одержал ректор ТГМУ и выдвиженец от «Единой России» Валентин Шуматов, набравший более 64 процентов голосов. Именно он и будет представлять округ в краевом парламенте целый год. Напомним, что в 2021 году в Приморье пройдут выборы в ЗС ПК.

Выборы 13 сентября, как и ожидалось, прошли при низкой явке. Количество зарегистрированных действительных бюллетеней составило 7320 (чуть более 9 процентов от общего количества избирателей 9-го одномандатного округа).

За кандидатуру Валентина Шуматова, согласно предварительному подсчету, отдали голоса более 4800 человек (64,2 процента от принявших участие в выборах). Ближайшим его соперником стал выдвиженец от КПРФ Максим Шинкаренко. За него в округе проголосовало почти полторы тысячи человек (20,1 процента). Следом идут выдвиженец от «Справедливой России» Максим Ананьев с 417 голосами (более 5 процентов), представитель ЛДПР Андрей Николенко с 343 голосами (чуть более 4,5 процента). Замыкает пятерку кандидатов представитель партии пенсионеров Илья Табаченко с 240 голосами (3,2 процента).

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА