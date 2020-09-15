Судоремонтников, сварщиков и маляров посадят за парты Приморским предприятиям выделят субсидию в размере 100 % на переобучение специалистов. В госбюджете на эти цели предусмотрели более 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе края.

Квалификацию повысят сотрудники четырех заводов края. Так, 100 специалистов Находкинского судоремонтного завода уже приступили к обучению. Кроме того, образовательные программы пройдут 16 работников завода по производству корабельных радиолокационных систем «Изумруд», 30 сварщиков и маляров Ливадийского судоремонтного завода, 10 представителей завода «Аскольд».

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, подготовка работников с учетом новых потребностей в квалифицированных кадрах – одно из ключевых направлений работы в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Обучение сотрудников современным инструментам повышения производительности труда позволит сократить временные и трудовые затраты и наиболее эффективно организовать работу предприятий», – подчеркнула глава ведомства.

В министерстве также отметили, что работодатели могут направить деньги как на оплату обучения, так и на выплату стипендии специалистам, которые трудятся неполный рабочий день, находятся в отпуске без сохранения заработной платы или чья профессиональная деятельность временно приостановлена.

Главное условие для получения субсидии – сохранение занятости своих сотрудников.

«Субсидия в размере 50 % средств предоставляется работодателям после оформления необходимых документов и включения в состав участников проекта, оставшаяся часть компенсируется им по завершении обучения», – уточнили специалисты.

Отдел экономики «В»

Фото Игоря НОВИКОВА /primorsky.ru