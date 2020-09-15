Экспертная комиссия оценит ущерб от последствий взрыва дома Жильцам дома в селе Вознесенка Хорольского района, чьи квартиры пострадали в результате чрезвычайного происшествия, предположительно взрыва, вручат сертификаты на новое жилье. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе региона.

На месте взрыва работали спасатели и соцработники. Из-под завалов при помощи тяжелой техники было извлечено тело мужчины. Им оказался местный житель 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж, после чего уже произошел хлопок в его квартире.

Олег Кожемяко заявил, что гражданам, квартиры которых не подлежат восстановлению, будут выданы сертификаты на приобретение нового жилья.

«Людям, у которых пострадало имущество, будет оказана материальная помощь. Предметами первой необходимости обеспечит глава муниципалитета», – указал губернатор.

Он подчеркнул, что до конца года дом будет восстановлен.

«Экспертная комиссия оценит ущерб, после чего строительные организации приступят к восстановлению дома. Ремонтные работы должны быть выполнены до Нового года. При этом, скорее всего, первый подъезд можно будет заселить в ближайшее время», – отметил Олег Кожемяко.

В двухэтажном доме в селе Вознесенка, расположенном на улице Первомайской, 2, было 12 квартир. Всех жильцов – более 20 человек – после ЧП эвакуировали в местный Дом культуры.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru