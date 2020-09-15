Пьяного водителя остановил предупредительный выстрел Для задержания пьяного водителя в Партизанске сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Вечером на улице Революции наряд ДПС заметил автомашину «Лендкрузер-Прадо», водитель которой вел себя подозрительно на проезжей части. Требования инспектора об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться от стражей порядка на своем внедорожнике.

При этом он неоднократно нарушал правила дорожного движения: двигался на большой скорости, выезжал на встречную полосу, петлял по проезжей части, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, при этом на неоднократные требования инспекторов об остановке не реагировал.

Сотрудники ГИБДД по громкоговорителю предупредили нарушителя, что в отношении него будет применено табельное оружие, затем произвели два предупредительных выстрела в воздух. Через некоторое время «Лендкрузер» был блокирован в тупике в районе улицы Тепличной.

У водителя внедорожника выявлены признаки алкогольного опьянения, он отказывался представиться и предъявить документы на право управления автомобилем, а также пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В отношении него составлены материалы об административном правонарушении. Любитель быстрой и нетрезвой езды будет обязан уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он будет лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 по 2 лет.

Отдел новостей «В»