Наденьте маски: в крае продолжает действовать режим повышенной готовности На минувшей неделе, с 7 по 13 сентября, во Владивостоке составили 120 протоколов по фактам нарушения масочного режима.

Их выявили во время специальных рейдов, организованных административными комиссиями совместно с Росгвардией и полицией, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в городском оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса, проверки соблюдения масочного режима в краевом центре проводятся ежедневно. Их основная цель – добиться, чтобы граждане в условиях пандемии соблюдали масочный режим.

«Во время проверок административные комиссии также проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями города. Им рассказывают о важности носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах не менее чем в 1,5-2 метра. На минувшей неделе специалисты провели 2129 бесед», – рассказали в оперативном штабе.

Напомним, что в связи с опасностью распространения коронавируса в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru