Два электробуса вышли на линию во Владивостоке Это первые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественная церемония выпуска электробусов ЛиАЗ-6274 на линию прошла при участии главы краевого центра Олега Гуменюка. Он отметил, что появление на городских маршрутах экологически чистого транспорта – важное событие в жизни города, и заверил, что городские власти нацелены развивать это направление.

В приморской столице электробусы работают на маршруте № 90 «Площадь Борцов революции – Луговая – Спортивная – Площадь Борцов революции». Его протяженность составляет почти 13 километров. Интервал движения на маршруте – 50 минут.

«После прохождения каждого круга электробус будет заходить на подзарядку, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Для этих целей на площади Луговой смонтирована зарядная станция. На подзарядку электробусу нужно 10-15 минут, за это время батарея электробуса будет заряжаться до 100 %».

В ночное время электробусы будут заряжаться от стационарного зарядного устройства в троллейбусном депо на улице Иртышской, там время полной зарядки составит 4-6 часов.

Как уже писал «В», два электробуса ЛиАЗ-6274 производства Ликинского автобусного завода были закуплены администрацией города на выделенные из краевого бюджета средства в 2019 году. Они переданы на баланс ОАО «Электрический транспорт». Стоимость проезда в электробусах составляет 28 рублей.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru