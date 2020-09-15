«Эсав» и «Доктор Лиза» начнут фестиваль, а «Пугало» поборется с «Китобоем» Кинофестиваль стран АТР в этом году будет… отечественным. Нет, не по составу фильмов, которых в 19 программах будет аж 210, причем из 49 стран (больше, чем за всю историю «Меридианов Тихого»), а по составу гостей.

Иностранные участники, зарубежные кинозвезды приехать во Владивосток в этом году не смогут. Увы, пандемия и закрытие границ внесли свои коррективы… Но команда кинофестиваля не опускает рук. Ведь главное – кино, которого будет много, кино разное, хорошее, интересное.

– Мы не отменили кинофестиваль. Мы просто не могли этого сделать, нам надо стараться максимально сохранять то, что создано, – сказал на прошедшей недавно пресс-конференции возглавляющий оргкомитет кинофестиваля Ефим Звеняцкий. – И это главное. Теперь мы рады сообщить, что открытие и закрытие кинофорума – 10 и 16 октября – пройдет на Приморской сцене Мариинского театра. Конечно, в связи с тем, что это будет уже октябрь, звездная дорожка пройдет в шубках и палантинах, а мы еще подумаем о том, как сделать звездам кино проход по ней комфортным, как все утеплить.

Приятно отметить, что в этом году в истории кинофестиваля новая веха: автокинотеатр на 200 машин на площади Борцов за власть Советов. Звук будет на радиоволне, которая ловится в автомобилях. Здесь будут идти коммерческие прокатные фильмы, например «Холоп» (16+). И проходить короткие творческие встречи с актерами.

Президентом кинофестиваля будет Андрей Кончаловский, мы, возможно, даже увидим его новый фильм «Дорогие товарищи» (16+), во всяком случае, продюсеры нам не отказали. Разумеется, будут кинотуры, целый десант кинозвезд отправится по всем районам Приморья.

Для меня одно из главных событий – «Эхо «Меридианов» (16+), которое пройдет в Арсеньеве, Большом Камне и Артеме. Там состоятся звездные мини-дорожки, показ спектакля-антрепризы из традиционно сопровождающего «Меридианы Тихого» фестиваля антреприз, а также будет показан один из фильмов кинофестиваля. Мы «опрокинулись» в край, и это радость!

В жюри только наши

– Жюри в этом году – впервые за всю историю кинофестиваля – полностью состоит из российских кинематографистов, – отметил программный директор кинофестиваля Юрий Гончаров. – Твердо сказали свое «да» режиссер Иван Твердовский и программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. Также ждем железного «да» от одной популярной актрисы, прекрасного продюсера и кинокритика. Это очень известные персоны.

Собственно, иностранных гостей в этом году на кинофестивале не будет, и все пресс-конференции с участниками конкурсной программы, с членами жюри ФИПРЕССИ и NetPack пройдут в онлайн-режиме. Перед началом фильмов будем показывать видеообращения создателей лент. Вместо их личных выступлений.

Во Владивостоке – мировая премьера

Фильмов открытия будет два – «Эсав» (16+) Павла Лунгина и «Доктор Лиза» (16+) Оксаны Карас. Причем показ фильма «Эсав» станет – и мы говорим об этом с гордостью! – мировой премьерой.

В конкурсной программе Россию представляют фильмы двух режиссеров – маститого и начинающего, это «Пугало» (16+) Дмитрия Давыдова и «Китобой» (16+) Филиппа Юрьева. Также две российские ленты представлены и в конкурсе короткого метра.

В этом году у нас увеличилось количество кинопрограмм – их 19. Всего на конкурс прислали 1824 фильма из 112 стран, отобрано более 200 из 49 стран.

Если говорить о конкретных программах, я бы обратил внимание на фильмы, вошедшие в программу «Год памяти и славы». Это лента «Блокадный дневник» (16+) Андрея Зайцева, снятый в документальной стилистике, пронзительный и сильный. И лучшая, на наш взгляд, лента о том, что такое есть фашизм и что он несет людям, – «Обыкновенный фашизм» (16+) Михаила Ромма.

Не пропустят, уверен, все, кто любит восточные единоборства, программу, посвященную 80-летию Брюса Ли, где будут показаны все три его хита – «Путь дракона» (16+), «Игра смерти» (16+) и «Появляется дракон» (16+), а также документальный фильм о нем – «Будь водой» (16+).

Программа «Сделано во Владивостоке» (16+) возвращается. В этом году мы решили показать все, что нам прислали, – и ученические, неумелые, и вполне профессионально снятые. Решили не делать отбора, а показать все, что происходит в городе с точки зрения кинопроцесса. Фильмы художественные и документальные, снятые как местными командами, так и теми, кто живет в других городах, но снимает во Владивостоке. Очень разные фильмы, и наверняка они породят дискуссии.

В центре внимания – одиночество

– Сразу три открытые площадки будут работать в рамках «Меридианов Тихого» в этом году, – рассказала отборщик, куратор кинопрограмм Наталья Тимофеева. – Это автокинотеатр, площадка у памятника Юлу Бриннеру, где будут показывать ленты с его участием, а также кинозал в амфитеатре на набережной Спортивной гавани, где будет показана программа «Французский канкан» (16+), это французские мюзиклы «Восемь женщин» (16+), «Шербурские зонтики» (16+) и так далее.

Очень много короткометражного кино – 117 фильмов короткого метра. В этом году мы собрали часть этих фильмов в отдельную программу – «В фокусе». Обычно в этой программе мы показываем ленты какой-то одной страны или фильмы, снятые одним режиссером. А в этом году подобрали картины, которые объединены общей темой – одиночеством. Тем самым, которое было порождено самоизоляцией, пандемией… Тема эта обширная, и каждый режиссер решает ее по-своему. Мы назвали подборку фильмов «Одиночество. Никого не надо спасать» (16+).

Программа «Панорама», где собраны лучшие иностранные фильмы за год, разрослась, и от нее отпочковалась еще одна – «Панорама. Дебюты» (16+), куда вошли дебютные ленты, привлекшие внимание прессы и публики в этом году.

Не забыли мы и об образовательной программе «Меридианов Тихого». Будет множество мастер-классов в программе «Школа». Специализированный мастер-класс для актеров и студентов института искусств пройдет в репетиционном зале театра имени Горького (16+).

Также состоятся мастер-классы по кинодокументалистике; по искусству голосового перевоплощения от Алексея Рязанцева, генерального директора компании «Каро-фильм», который к тому же и актер дубляжа; по авторскому кино от Ивана Твердовского (16+). На все мастер-классы уже началась запись, не пропустите.

– Ну а юбилей Юла Бриннера мы будем отмечать совместно с музеем имени Арсеньева и галереей «Арка», – добавила Наталья Шахназарова. – Как уже было сказано, показы будут проходить в сквере у памятника, в «Арке» откроется выставка о семье Бринеров (16+) – все документы и фотографии, представленные на ней, из фондов музея. А в салоне «Клио» в музее будут в течение трех дней проходить читки: книги Рока Бриннера об отце «Человек, который мог быть королем» (16+), пьесы Юрия Гончарова о Юле Бриннере (16+) и пьесы, которую в юности написал сам Рок Бриннер, а перевел ее Макс Немцов (16+).

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА