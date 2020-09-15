Светланскую сделали пешеходной. На несколько часов Жители и гости Владивостока соскучились по ярким праздникам

Первый фестиваль в рамках проекта «В_город» прошел во Владивостоке 12 сентября. Площадка федерации трикинга, прокат необычных велосипедов, беговелы, мастер-классы по кубинской сальсе и энергичной зумбе, игровая площадка с аниматорами, фотозона, «Спортивный лабиринт» и игра в городки – все это можно было увидеть, пройдя по главной улице краевого центра в минувшую субботу.

В этот день ее специально на несколько часов сделали пешеходной, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Город словно ожил после долгого карантина, – делятся впечатлениями пришедшие. – Такие праздники нужны чаще».

«Мы приехали из другого города и попали на настоящий праздник. Это очень приятно», – рассказали Вадим и Алена Дворченко.

«Удивительные ощущения, когда можно проехать по Светланской на велосипедах или роликах. Мы так и сделали вместе с детьми», – поделился Антон Кириличенко.

В сквере им. Адмирала Невельского горожане играли в го, аэрохоккей, настольный теннис и футбол. Присоединился к ним и глава Владивостока Олег Гуменюк. Он пообщался с жителями, прокатился на велосипеде и пострелял из лука.

«Сегодня на первый городской праздник «В_Город» пришло несколько меньше горожан, чем могло бы. Мы насчитали более 2000 участников с 11 до 14 часов. При организации больших городских культурно-развлекательных мероприятий важны система и постоянство. И с таким подходом каждое последующее мероприятие гарантированно соберет большее количество активных участников. Сегодня мы успешно отработали технологию создания общественных праздников, которая используется в развитых городах во всем мире. Повлияло на результат и то, что пока действуют ограничения в связи с коронавирусом. Во Владивостоке планируется постоянное проведение современных городских праздников с учетом пожеланий активных горожан», – рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

В Адмиральском сквере прошли игротека «Достопримечательности Владивостока», мастер-классы по рисунку и пленэр. А Пушкинский сквер стал зоной спидкубинга, молодежного квартирника, «Фотосушки».

«Дети в восторге от аквагрима, – делится впечатлениями семьях Артемовых. – Увидели в СМИ сообщения о празднике и решили прийти посмотреть. Людей немного, но это даже хорошо, так как можно свободно перемещаться и не ждать долгой очереди на мастер-классы».

Кстати, в Пушкинском сквере была запланирована и вечерняя программа фестиваля – в 18 часов здесь прошел гала-концерт проекта «А где Пушкин?».

Напомним, что проект «А где Пушкин?» появился этим летом, чтобы наполнить жизнью сквер, названный в честь знаменитого русского поэта. На мероприятиях участники исполняют музыкальные композиции или читают стихи, а слушатели общаются, наслаждаются выступлениями и просто приятно проводят время в творческой обстановке.

В этом сезоне горожане подали более 35 заявок на участие, многим удалось выйти на открытую сцену не один раз. Всего в сквере прошло пять мероприятий, и каждое – практически с аншлагом. Многие зрители проекта «А где Пушкин?» стали постоянными гостями открытой сцены.

Проект «В_город» – это серия фестивалей и мероприятий на улицах города, вовлекающая горожан в активные события. Чтобы вовлечь в городские события еще больше жителей и гостей дальневосточной столицы, во время праздника будут проводиться опросы. Все желающие смогут внести свои предложения по проведению следующих городских мероприятий.

Администрация Владивостока призывает всех участников и гостей праздника соблюдать меры предосторожности, такие как социальная дистанция и масочный режим. За соблюдением этих правил будут следить организаторы.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru