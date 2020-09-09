Чайка смело пролетела над седой волной… У природы, как известно, нет плохой погоды, и фотокор «В» Алексей Воронин может это доказать, что называется, предметно.

Последние деньки ушедшего лета и начало осени не особенно радовали приморцев солнцем и теплом (хотя мы так надеялись!) – ветер, временами дождь, переходящий в жуткий ураган, насланный очередным тайфуном. Чуть ли не каждый день на море буря. Грозные волны, кажется, со злостью бьют неуютный в такую погоду берег. И только чайкам простор да раздолье – то на волнах покачаться, то по бережку погулять в поисках чего-нибудь съестного, выброшенного морем…

Вот все это и запечатлел на свою камеру наш фотокорреспондент: галечный берег и каменные рукотворные пирамиды, седые волны и гордые свободные чайки, которым ветер да тучи не помеха. Сколько романтики, сколько суровой прелести в этих снимках! Не зря прокатился по острову Русскому на своем верном велосипеде Алексей – есть что показать нашим читателям, какой красотой поделиться. Ведь морской пейзаж – он великолепен в любую погоду!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА