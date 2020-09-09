Приморские старшеклассники углубились в анатомию. Чтобы примерить профессию врача В пяти школах края впервые открылись медицинские классы. Этот региональный проект предполагает углубленное изучение предметов естественно-научного профиля и знакомство подростков с профессией медицинского работника, сообщает портал VladMedicina.ru.

По статистике лишь каждый 20-й выпускник школы на 100 % уверен в выборе будущей профессии. Молодым людям, чтобы не ошибиться в определении жизненной стези, необходимы специальные знания и умения уже на стадии обучения в последних классах общеобразовательной школы. Поэтому старшеклассникам Приморья сегодня дают возможность примерить на себя профессию медсестры или доктора и понять, стоит ли в дальнейшем связывать свою судьбу с медициной.

К реализации проекта «Медицинский класс в приморской школе» приступили еще в начале лета. Школы для участия в нем отбирались по конкурсу. Оценивались такие ключевые критерии, как кадровое обеспечение, анализировалось количество детей, которые в последние три года выбирали в качестве профильных предметов для сдачи ЕГЭ химию и биологию, а также средний балл по результатам этих экзаменов. Кроме того, учитывалось, насколько активно ученики этих школ участвуют и как часто занимают призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников и других конкурсах регионального, национального и международного масштаба, связанных с демонстрацией навыков и умений по профильным предметам.

В итоге участниками проекта предпрофессионального образования (естественно-научный профиль) стали пять учебных заведений: средняя школа № 10 Арсеньева, средняя школа № 130 с углубленным изучением отдельных предметов Уссурийска, средняя школа № 12 имени В.Н. Сметанкина Находки, гимназия № 1 и лицей № 41 Владивостока.

На их оснащение необходимым оборудованием из бюджета выделят 70 млн рублей. Средства направят в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

– Во многих регионах России, в том числе в Приморье, сегодня наблюдается острая нехватка кадров в сфере здравоохранения, – отметила министр образования края Наталья Бондаренко. – Дети, которые желают работать в медицинской отрасли, к сожалению, не всегда могут конкурировать при поступлении в вузы. Предпрофессиональные классы помогут им подготовиться лучше и сделать осознанный выбор при поступлении в колледж или университет. Кто-то поймет, что это не его, и уйдет в другую отрасль, а кто-то, вероятно, сможет найти таким образом свое призвание или утвердиться в уже принятом решении.

Важно, что учебный процесс в школах в рамках проекта будет выстраиваться совместно с колледжами и вузами края, а также потенциальными работодателями – медучреждениями. Так ребята смогут узнать о профессии медика не только в теории, но и на практике.

Программа курса разработана на основе углубления знаний учащихся о здоровье человека. Теоретическая база – это школьные дисциплины: химия, биология, физика, ОБЖ, обществознание. Профилактика болезней, их причины, методы поддержания здоровья, правила оказания первой помощи, уход за больными – это далеко не весь перечень планируемых тем.

– Для нас это часть большой программы мотивации школьников и подготовки их для поступления в медицинские учебные заведения по целевому набору, – прокомментировала глава минздрава Приморья Анастасия Худченко. – Главная цель проекта – дать возможность ребятам со школьной скамьи погрузиться в тему здравоохранения и понять, хотят ли они связать с этим свое будущее, готовы ли к углубленному изучению предметов естественно-научного профиля и медицинской направленности. Это позволит выявить действительно мотивированных выпускников и сократит число студентов, которые покидают профильные вузы и колледжи в первые годы обучения.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vladmedicina.ru