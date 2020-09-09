Фронтовики, наденьте ордена! Сегодня, спустя 75 лет после Победы и окончания Второй мировой войны, в городе воинской славы Владивостоке живут девять участников разгрома Квантунской армии в Северо-Восточном Китае и Северной Корее. Имена наших славных героев специально для читателей «В» перечислил председатель городского Совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко.

После войны в Приморье проживало несколько тысяч ветеранов тех боевых действий. К примеру, у Сергея Кондратенко воевали родители. Мама Надежда Яковлевна в звании младшего сержанта сражалась на границе возле озера Ханка и под Муданьцзяном в составе 15-го артиллерийского полка 1-й Краснознаменной армии, а победу встретила под Харбином. Отец Константин Михайлович был профессиональным военным, в чине старшего сержанта в августе 1945 года освобождал Китай от японских милитаристов в составе 76-го пушечно-артиллерийского полка 5-го стрелкового корпуса, прошел боевой путь от Жаохэ до Боацина…

4 сентября двоим ныне здравствующим ветеранам, Михаилу Нечипорюку и Василию Неверову, в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет Победе в Великой Отечественной войне». От имени Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ награды героям передал член российских Военно-исторического и Географического обществ, руководитель Совета ветеранов города Фокино, краевед, капитан 1-го ранга в отставке Вячеслав Островский.

Вечная память погибшим и слава живущим героям!

Василий Федорович Неверов воевал в 25-й армии. Освобождал город Хуньчунь, сражался на Корейском полуострове. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Михаил Иванович Нечипорюк служил в составе 1-го Дальневосточного фронта. Освобождал город Дуннин и населенные пункты в Северной Корее. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».

Модест Николаевич Наполов в составе 1-го Дальневосточного фронта громил Квантунскую армию. Освобождал Хуньчунь. Имеет многочисленные боевые награды.

Анатолий Алексеевич Кокин свой боевой путь начал еще в составе Прибалтийского фронта. В августе 1945-го сапер Кокин штурмовал перевалы Большого Хингана в составе войск Забайкальского фронта. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, имеет медали «За боевые заслуги» и другие награды.

Николай Егорович Фальков участвовал в доставке десантов морской пехоты в Северную Корею, высаживался в портах Юки, Расин и Сейсин. Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями «За победу над Японией», «Адмирал Кузнецов», медалью Жукова.

Вера Трофимовна Костеша служила в санитарной роте 57-го стрелкового полка 1-я Краснознаменной армии. Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», медалью Жукова.

Юлия Михайловна Васильева в составе 1-го Дальневосточного фронта дошла до Харбина. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова.

Лидия Ивановна Негода служила в авиации. Вместе с летчиками прошла боевой путь от Ханки до Муданьцзяна. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова.

Александра Андреевна Кенина прошла войну в эвакогоспитале № 573 25-й армии. Лечила раненых и больных. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлено Советом ветеранов Владивостока