Дорогой памяти сквозь шторм Юбилейная, десятая экспедиция «Рокада-75» состоялась в начале сентября в Приморье. Участники традиционной патриотической акции проехали из Владивостока по местам боевой славы 1-го Дальневосточного фронта и посетили захоронения советских воинов в районах края, по которым проходила прифронтовая полоса.

Упокоившиеся там герои завершили свой жизненный путь в последние недели Второй мировой войны, в августе 1945 года. Также на этих кладбищах в соседних могилах лежат павшие смертью храбрых пограничники и летчики, участники военных конфликтов на озере Хасан и острове Даманском.

Нужно отметить, что проведение юбилейной «Рокады» стояло под вопросом из-за пандемии и штормовой погоды. Однако наши земляки рискнули. В автопробеге вдоль линии фронта участвовало десять машин. Большинство активистов неоднократно бывали в этих походах. Бессменным руководителем многодневных марш-бросков и вдохновителем патриотической идеи является сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник запаса Юрий Сыромятников. Предоставим ему слово.

– В нынешней акции первая остановка была сделана в Уссурийске возле музея 5-й общевойсковой армии. Это объединение почти сто лет назад освобождало Дальний Восток от белогвардейцев и интервентов, воевало с немецкими фашистами в годы Великой Отечественной войны, освобождало северные районы Китая от японских захватчиков и теперь несет службу в Приморье. Также мы посетили Ворошиловское кладбище, где похоронены летчики, погибшие в ходе войны в Корее в 1950-1953 годах, и возложили цветы на восстановленную могилу летчика-героя Михаила Дзюбенко.

В Покровке состоялась встреча с местными поисковиками и краеведами, активистами Совета ветеранов Октябрьского района. Отсюда 75 лет назад перешла в наступление наша 25-я армия, она взламывала оборону Дуниннского укрепрайона. Бои были крайне упорными. Остававшиеся в живых японцы начали сдаваться победителям только в последних числах августа, хотя вся Квантунская армия уже 15 августа повсеместно выбрасывала белый флаг.

В Новогеоргиевке, Покровке, Полтавке, Фадеевке и других селах района участники «Рокады-75» привели в порядок солдатские погосты. В Полтавке на здании школы была торжественно открыта памятная доска в честь Героя Советского Союза младшего сержанта Александра Фирсова, повторившего подвиг Александра Матросова и похороненного в этом селе.

В Пограничном районе прошли встречи с казаками Уссурийского казачьего войска, местными жителями и отставными военнослужащими. На старом кладбище села Жариково поправили обелиски погибшим летчикам и умершим в армейских полевых госпиталях солдатам.

В Камень-Рыболове 2 сентября состоялось открытие закладного камня в память о погибших на фронтах Великой Отечественной милиционерах Ханкайского района. Затем мы возложили цветы на могилы моряков-ханкайцев, к мемориалам погибших пограничников и бойцов 1-го Дальневосточного фронта (их прах был перенесен на российскую землю из Китая). В районном Доме культуры прошли встреча с местными жителями и чествование активистов-следопытов.

В этот же день на забытом кладбище в Астраханке была проведена работа по восстановлению обезличенных солдатских могил, облагорожен заброшенный погост.

3 сентября в Пограничном состоялся митинг в парке Котельникова у могил Героев Советского Союза. Еще одно памятное мероприятие прошло на сопке Снеговой, где похоронено большинство воинов 1-й Краснознаменной армии, погибших и умерших от ран в августе 1945-го. Затем на старом Гродековском кладбище участники автопробега возложили цветы на могилы защитников Родины. Все мероприятия проходили под проливным дождем и при сильном ветре…

Последней точкой на маршруте стало село Хороль, митинг состоялся на площади возле районного краеведческого музея. В этом здании в годы войны размещались штабы четырех формировавшихся для фронта дивизий (об одной из них, 98-й стрелковой дивизии, «В» рассказывал 7 мая в материала «Они ушли на смертный бой»). «Рокада-75» передала в дар музею мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Ильи Каплунова.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Юрия СЫРОМЯТНИКОВА