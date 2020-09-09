Они сражались за мир 75 лет назад советские и китайские воины одержали победу в священной для наших народов войне

3 сентября президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне и разгрома общего врага.

Ранее в своем обращении китайский лидер подчеркивал: «Китайский народ и российский народ соратники в войне против фашизма и милитаризма, они скрепили между собой боевую дружбу кровью и жизнью… Российский народ оказал китайскому народу ценную политическую и моральную поддержку в войне сопротивления. В порядке помощи СССР поставил в Китай большие партии материалов и вооружений. Более 2000 советских летчиков участвовали в воздушных боях в Китае с 1937-го по 1941 год. Среди них более 200 погибли в боях на китайской земле. Еще 36,5 тысячи советских солдат погибло в августе 1945 года. Китайский народ будет всегда хранить память о россиянах, и военных, и гражданских, отдавших свои жизни за независимость и освобождение китайской нации…

Подвиги российского народа, как и подвиги китайского народа в антимилитаристской войне, будут навеки запечатлены в истории и никогда не померкнут…»

Этим подвигам и этой братской поддержке посвящена уникальная книга «75 лет Великой Победы. Борьба советского и китайского народов против японского милитаризма», презентация которой состоялась 4 сентября в арт-галерее «Централь» во Владивостоке. Авторами сборника, изданного в нашем городе, стали историки, отставные военные, журналисты, дипломаты двух стран. Поддержку изданию оказали Русский клуб в Китае, генеральное консульство РФ в Харбине, Общество изучения Амурского края и приморское представительство Международного конгресса промышленников и предпринимателей в АТР.

В книге рассказывается о сотрудничестве СССР и Китая в ходе Второй мировой войны, о помощи Советского Союза китайскому народу в борьбе с японскими милитаристами, приводятся яркие примеры героизма воинов Красной армии и китайских бойцов антияпонского сопротивления, павших в борьбе за свободу Китая и мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основное внимание уделено периоду с августа 1945 года, когда в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции была разгромлена миллионная Квантунская группировка. К примеру, в книге опубликован материал корреспондента «В» Николая Кутенких о 88-й отдельной стрелковой бригаде 1-го Дальневосточного фронта, которая вела разведывательно-диверсионную деятельность на территории марионеточного режима Маньчжоу-го. Часть материалов посвящена освобождению северной части Корейского полуострова от японских оккупантов.

В сборнике также приведены материалы по захоронениям и памятникам советским воинам на территории КНР и КНДР, которые реставрируются и бережно сохраняются жителями этих стран. Особо стоит отметить публикацию фотографий этих памятников, а также снимков фотокора «В» Алексея Воронина с шествия Бессмертного полка во Владивостоке, где в одной колонне шли россияне и китайцы, чьи предки плечом к плечу воевали более 75 лет назад.

Сборник адресован историкам, политологам, студентам и всем, кто интересуется событиями Второй мировой войны. Он позволяет бережно хранить историческую правду о тех героических для России и Китая годах. Все статьи приведены на русском и китайском языках, есть также небольшие очерки на корейском языке. Эта книга стала первым за последние полвека совместным изданием о борьбе народов-соседей против общего врага.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ