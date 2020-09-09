Центр компетенций поможет приморским аграриям бизнес-планом и консультациями Более 50 сельхозпроизводителей края получили господдержку благодаря Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморья, сообщили в пресс-службе региона.

«Благодаря нашей работе сельхозпроизводители получили государственную поддержку на сумму более 350 миллионов рублей. Мы сопровождаем их деятельность. Услуги центра особенно актуальны при внедрении электронного документооборота и предоставляются фермерам на безвозмездной основе», – отметил руководитель центра Виктор Понамарев.

Например, Центр компетенций помог фермеру Татьяне Морозовой из Партизанского района разработать бизнес-план и получить грант по программе «Семейная ферма».

«Создание современного овощехранилища с системой поддержания микроклимата будет способствовать повышению продовольственной безопасности края и позволит решить одну из социально значимых проблем на селе – обеспечение занятости населения», – добавил Виктор Понамарев.

Специалисты центра проводят бесплатные консультации при подготовке документов на получение различных грантов. Отметим, что для приморских аграриев предусмотрены различные меры грантовой поддержки: «Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Сельскохозяйственный потребительский кооператив».

Отдел экономики «В»

Фото с сайта primorsky.ru