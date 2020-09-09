Красная путина: улов меньше половины рекордного 2018 года Объем добычи тихоокеанских лососей на начало сентября составил 248345 тонн – это 44 % от уровня рекордного 2018 года (лососевую путину сравнивают четный с четными, нечетный с нечетными годами), сообщили в пресс-службе осрыболовства.

По данным штаба по лососевой путине, в Камчатском крае выловлено 185 тыс. тонн (это 39,8 % от уровня 2018 года). В Сахалинской области – 31,4 тыс. тонн (51,9 %), в Магаданской области – 5,1 тыс. тонн (76 %), в Чукотском автономном округе – 1,81 тыс. тонн (69 %).

Самые лучшие показатели уловов в Хабаровском крае – 23,4 тыс. тонн (98 %) и Приморском крае – 906 тонн (98 %). Основной объект промысла – горбуша, кета, нерка и кижуч. Также в этом году выловили 20 тонн чавычи (72 тонны в 2018-м).

Переработку добытого сырца из тихоокеанских лососей ведут на береговых перерабатывающих предприятиях и на рыбоперерабатывающих судах. Для транспортировки уже отгружено 81114 тонн продукции из тихоокеанских лососей. Основной пункт назначения – порт Владивосток, а также страны Юго-Восточной Азии.

Холодильники в Приморье загружены в среднем на две трети. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы на 31 августа составляет в среднем 10-12 руб./кг. На подходе 13 судов, общий объем рыбопродукции – 27082,77 тонны, из них пять судов с лососевыми породами рыб общим объемом 7138,95 тонны.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»