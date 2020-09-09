Резидент свободного порта Владивосток организовал перевалку рыбы Компания «Диомидовский терминал» приступила к оказанию услуг по перегрузке свежемороженой рыбопродукции с морских судов в портовый склад-холодильник и на грузовой автотранспорт во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию Дальнего Востока.

«Основным потребителем услуг являются рыбопромышленные компании, занятые как на вылове рыбы, так и на транспортировке мороженой рыбопродукции и других морепродуктов», – сообщил руководитель ООО «Диомидовский терминал» Павел Николаев.

К настоящему времени резидент уже осуществил перевалку 10500 тонн мороженой рыбопродукции.

«Уникальность нашего предприятия заключается в том, что выгрузка мороженой рыбопродукции производится в непосредственной близости от холодильного комплекса. Перемещение продукции с судна-рефрижератора на холодильный склад занимает не более 30 секунд, что позволяет избежать даже малейшей дефростации продукции. Это крайне важно при хранении таких гидробионтов, как краб и креветка», – отметил Павел Николаев.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока резидент свободного порта Владивосток вложил в создание стивидорной компании 38,5 млн рублей. В процессе реализации проекта в ООО «Диомидовский терминал» приобретена различная перегрузочная техника: для выгрузки судов и погрузки снабжения, обеспечения работы склада-холодильника. На предприятии создано 24 рабочих места.

В дальнейшем ООО планирует приступить к оказанию расширенного комплекса логистических услуг. Это позволит существенно сократить сроки доставки рыбопромышленной продукции до конечного потребителя и привлечь дополнительных клиентов из различных регионов России. Кроме этого, инвестор заявил, что намерен приобрести дополнительную перегрузочную технику. В том числе большой грузоподъемности, чтобы увеличить перечень обрабатываемых грузов и перегружать одновременно несколько судов. Это приведет к увеличению грузооборота, росту количества рабочих мест, позволит расширить ассортимент грузов.

Справка «В»

На сегодня резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику ДФО более 154,2 млрд рублей, создав 17179 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время составляет 2031. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов достигла 984,8 млрд рублей, в результате их полного выполнения будет создано 83,6 тыс. рабочих мест.

Отдел экономики «В»

Фото с сайта minvr.gov.ru