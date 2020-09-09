Любителей шахмат ждут в парке Лазо Турнир по быстрым шахматам пройдет в субботу, 12 сентября, в парке Лазо на станции Санаторной. Принять участие в состязаниях могут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал президент шахматной федерация Владивостока Андрей Степанов, проведение турниров и познавательных лекций на открытом воздухе для всех желающих проводятся во Владивостоке в рамках реализации проекта «Шахматы для всех» благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

В минувшую субботу, 5 сентября, на шахматной площадке в парке прошел мастер-класс от мастера ФИДЕ Сергея Муратова, а в воскресенье состоялась лекция «Значение дебютной подготовки шахматистов».

Записаться на участие в турнирах можно по тел. 8-924-431-87-78. «Посещение и участие во всех мероприятиях – бесплатные. Площадка работает со вторника по воскресенье с 14 до 19 часов. Информация о предстоящих событиях публикуется на сайте шахматной федерации Владивостока www.dvchess.ru», - добавили организаторы.

Отдел новостей «В»

Фото шахматной федерации Владивостока