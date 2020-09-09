Нелегкий пар Крупная авария на паропроводе произошла во Владивостоке вечером 7 сентября. Ремонтные работы продолжались весь вчерашний день.

Как сообщила пресс-служба администрации города, порыв паротрассы на сетях ДГК в районе дома № 3 на улице Окатовой был столь сильным, что фонтан кипятка взметнулся вверх на десятки метров, в соседнем доме выбил окна, и горячая вода попала в квартиры. Также были выбиты стекла в стоявших неподалеку машинах. На место происшествия незамедлительно прибыли аварийные бригады ДГК, аварийные службы города, МЧС, а также глава Владивостока Олег Гуменюк.

Из квартир было эвакуировано 65 человек. В результате порыва никто из них не пострадал. От временного расселения жильцы дома отказались и вернулись в свои квартиры, где по поручению главы города уже велись работы по устранению последствий – рабочие затягивали разбитые окна пленкой, а сотрудники МЧС устанавливали тепловые пушки для просушивания помещений. Также в это время юристы ДГК проводили осмотр поврежденного имущества жильцов для дальнейшего определения ущерба.

Энергетики отмечают, что паропровод прошел всю необходимую экспертизу и эксплуатировался в соответствии со всеми требованиями и нормами. Причины возникновения внештатной ситуации выясняются.

Специалисты ДГК уточняют, что всем горожанам, понесшим материальный ущерб, будут компенсированы убытки.

Как отметил Олег Гуменюк, чтобы пострадавшие смогли правильно составить заявления о возмещении ущерба, специалисты мэрии организуют для них юридические консультации. Все восстановительные работы находятся под личным контролем главы Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта администрации Владивостока