Парк Минного городка: строители опаздывают, но обещают ускориться Горожане с нетерпением ждут, когда можно будет прогуляться по парку Минного городка. Пока там идет ремонт лестниц и основной дороги, которая, как уверяют специалисты, уже готова для асфальтирования.

Но полностью уложить асфальт получится лишь после того, как завершатся работы по монтажу двух больших лестниц из гранита, сообщает пресс-служба мэрии.

«У подрядчика, занимающегося возведением новых лестниц на месте разрушенных, есть отставания по выполнению работ. Это связано с временными ограничениями поставки материалов», - доложили специалисты городского управления дорог и благоустройства главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Мэр напомнил: все объекты должны быть сданы в срок, иначе подрядчиков ждут штрафные санкции. Мало того, работы не примут и не оплатят до тех пор, пока не будут устранены все замечания проверяющих.

Как уже писал «В», в этом году в парке Минного городка проводится первый этап ремонтных работ – восстанавливаются сети ливневой канализации, лестницы, пешеходные зоны и дорога. Специалистам подрядных организаций предстоит возвести две гранитные лестницы и еще пять небольших бетонных, заасфальтировать дорогу и отремонтировать тротуары.

«Ремонт тротуаров выполнен на 50%. Уже подготовлено основание дороги под укладку асфальта. Полностью провести эти работы можно будет после того, как завершатся основные работы тяжелой техники, задействованной в возведении больших гранитных лестниц. В ближайшее время планируется заасфальтировать участки дороги, которые не прилегают к площадкам, где ведется строительство лестниц», - уточнили специалисты.

Поставка материалов ожидается уже на текущей неделе. Строители заверили мэра, что приложат максимум усилий, чтобы быстрее провести работы по возведению новых лестниц.

В этом году в парке также запланирована установка фонарей, урн и лавочек.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru