Пять кандидатов на финише Девятый избирательный округ Приморья скоро получит своего представителя в краевом парламенте

Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября. Пожалуй, самым значительным электоральным событием этого дня в крае станут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по избирательному округу № 9 (в него входят часть Первореченского и часть Советского районов Владивостока, число избирателей – более 80 тысяч).

На пустующее в парламенте кресло претендуют пять человек. Все – выдвиженцы от представленных в ЗС ПК партий.

Несмотря на то что предвыборный период вышел на финишную прямую, общая активность кандидатов заметна далеко не многим. «Живые» избирательные кампании ведут лишь несколько политиков, остальные либо делают это без энтузиазма, либо ограничиваются формальным присутствием в соцсетях. Эксперты отмечают, что интернет-позиционирование, показавшее определенную эффективность в кампаниях федерального уровня, вряд ли станет существенным фактором в привлечении избирателей на одномандатном округе. Здесь наибольшую пользу приносят надежные, но более трудозатратные методы – личные встречи с народом.

Здравый подход к избирателю

Именно такой стратегии придерживается, например, Валентин Шуматов, поддержанный партией «Единая Россия».

Согласно информации крайизбиркома кандидату 65 лет. Ректор ФГБОУ «Тихоокеанский государственный медицинский университет». Это известный в регионе врач, представитель медицинского сообщества и лоббист его интересов, что вполне органично вписалось в его избирательную кампанию. Неудивительно, что лозунг ее звучит так: «Городу нужен врач». Лозунг, к слову, уже ушел в соцсети. Вероятно, из-за своей краткости и возможности применять его в прямом и переносном смысле в зависимости от ситуации.

По информации избирательного штаба Валентина Шуматова, на данный момент кандидат провел более 150 встреч с местными жителями, с советами ветеранов, с представителями национальных диаспор, общественных организаций и с коллективами медучреждений Первореченского и Советского районов. В среднем это четыре-пять встреч за день.

При этом кандидат активно использует все разрешенные виды агитации: печатную продукцию, брошюры и прочие виды полиграфии, привлекает волонтеров. В общем, как и положено врачу, дарит жизнь инертной массе текущего предвыборного марафона.

Репост репостов

Максим Ананьев был выдвинут от партии «Справедливая Россия». Согласно информации, размещенной на сайте крайизбиркома, ему 35 лет. Родился он в селе Романовка Шкотовского района. Окончил ВГУЭС в 2016-м. Ныне индивидуальный предприниматель.

В электоральных марафонах Максим Ананьев не новичок. В 2016 году участвовал в качестве кандидата на выборах депутатов в ЗС ПК. В 2017-м пытался пройти в Думу Владивостока. Оба раза безуспешно.

Связаться с кандидатом корреспонденту «В» не удалось. Попытки дозвониться в приемную «СР» по номеру, указанному на официальном сайте приморского отделения партии, заканчивались безуспешно: никто не брал трубку.

Что касается избирательной кампании, недавно он появился на несогласованной акции протеста, проходившей в центре Владивостока, где призывал окружающих поддержать его на предстоящих выборах. При этом об активности кандидата в самом избирательном округе ничего неизвестно. Не говорится об этом и в его соцсетях.

В конце августа 2020 года была оживлена его страница во «ВКонтакте». До этого последней новостью на ней был репост акции «Ночь студентов», проходившей в одном из ночных клубов в 2018 году и посвященной конкурсу репостов. С момента регистрации страница стала обновляться практически ежедневно. Максим Ананьев рассказывает о себе, о мероприятиях, в которых принимал участие, а также проводит опросы «Какие наиболее проблемные блоки вы бы выделили?». За неделю в опросе приняли участие 11 человек. Лозунгов, по крайней мере, очевидных, у избирательной кампании нет.

Кандидат в кубе

Следующий участник депутатской гонки – Максим Шинкаренко, выдвиженец от приморского отделения КПРФ. Это самый молодой кандидат. По информации крайизбиркома, ему 33 года. На данный момент работает помощником на общественных началах депутата Госдумы Алексея Корниенко. Этой зимой Шинкаренко несколько месяцев отучился в США на пилота и купил небольшой частный самолет. Согласно заявлениям в соцсетях свое обучение летному делу за границей кандидат намерен продолжить уже в ближайшее время.

В избирательных кампаниях Максим Шинкаренко участвует с 2012 года, когда он пытался пройти в Думу Владивостока. Затем в разные годы участвовал в выборах муниципального и регионального уровней, но побед не достиг.

– Мы проводим агитационные пикеты, – рассказывает кандидат об организации своей избирательной кампании. – Разносим агитматериал по почтовым ящикам. У нас есть агитационные кубы: квадратные билборды со стороной в два метра. Их ставят четыре друг к другу, получается куб. По району ездит агитационный грузовик с моим баннером. Планировал задействовать на нем музыку, но из-за погоды (техника под дождем не выживет) пока ее не запускали.

По словам кандидата, встречи с жителями он старается проводить каждый день, но все зависит от погодных условий.

– Недавно провели большую встречу на Русской, 69 по актуальному вопросу, – уточняет Максим Шинкаренко. – Пришли около 35 человек.

Лозунгов у избирательной кампании нет. «Не придумал», – пояснил кандидат.

С вялым интересом

Еще один кандидат на депутатское кресло – выдвиженец от ЛДПР Андрей Николенко. Согласно информации на сайте крайизбиркома ему 43 года. Официальное место работы – ООО «Купол ДВ». Должность – юрист.

Известно, что Андрей Николенко с 2008 года принимает участие в выборах различного уровня. Был кандидатом в думы Артема и Надеждинского поселения, в главы Надеждинского поселения, участвовал в выборах депутатов ЗС ПК.

– Встречаемся с избирателями, с коллективами, делаем поквартирные обходы, от двери к двери. Соцсети задействуем, подписные группы ТСЖ в мессенджерах, выпускаем информационный бюллетень, – прокомментировал кандидат свою избирательную кампанию. – А так каждый день планируем по одной-две встречи. Две, конечно, не всегда получается. Многое от погоды зависит. Скажу откровенно, трудно донести свою позицию до избирателя, много недоверия стало к институту выборов. Тем более это же довыборы, не основные. Поэтому избиратель проявляет вялый интерес.

Лозунг кампании Андрея Николенко: «Столице Дальнего Востока – новый импульс развития».

Пенсионеры ставят на молодых

От приморской ячейки «Российской партии пенсионеров за справедливость» был выдвинут Илья Табаченко. В прошлом журналист, ныне индивидуальный предприниматель. Согласно информации крайизбиркома ему 39 лет. Учитывая, что ВОЗ не так давно раздвинула рамки молодости до 45 лет, можно сказать, что «пенсионеры» делают ставку на молодежь.

– Если вкратце, то мы решили уйти от наглядной продукции, рассчитываем больше на социальные сети и сарафанное радио, – рассказывает кандидат о своей избирательной кампании. – На наш взгляд, это работает намного лучше, чем какие-то плакаты. Да и на плакаты у нас денег нет. Рассчитываем также на личные коммуникации с людьми. Встречи проходят нечасто, но планируем увеличивать их количество к дню голосования. На Второй Речке проведем встречу, в поселке Трудовое и так далее. А пока основное направление – это соцсети. Меня многие люди знают. Многие готовы абсолютно бесплатно на альтруистической основе ходить и агитировать. Так что, мне кажется, все здорово. Масштабных акций точно пока проводить не будем, необходимости в этом пока не вижу. Может, ближе к самим выборам что-нибудь устроим.

Какого-либо лозунга у избирательной кампании кандидата также нет.

Примечательно, что, сетуя на отсутствие финансов на ведение агитации, кандидат, если верить поданной в избирком декларации, заработал за 2019 год 34,1 млн рублей, став самым богатым из участников предвыборного забега.

Живое общение имеет значение

По мнению экспертов, спокойная, если не сказать скучная, агитационная кампания в случае с дополнительными выборами депутата ЗС ПК вполне ожидаема.

– Довыборы, как правило, всего проходят тихо, – считает политолог Андрей Калачинский. – Здесь решают голоса сотен, а не тысяч. К тому же в следующем году заканчивается срок полномочий депутатов шестого созыва. Следовательно, победитель изберется буквально на год. Разумеется, люди поступают правильно, когда не тратят лишние деньги и силы на крупную кампанию. С другой стороны, эти выборы, может быть, внешне не так заметные, чрезвычайно важны для всех участников. Для многих из них это репетиция. Они должны понять, какие настроения в округе, чего хотят люди, что им можно предложить. Политики всегда что-то обещают. Не всегда выполняют, но обещания чрезвычайно важны. И те люди, которые работают в штабах кандидатов, серьезные политологи и политтехнологи, должны понять настроения аудитории.

Что касается стратегий ведения кампаний, то время меняется. То, что прекрасно работало еще вчера, не работает сегодня. Тот же Батанов, например (Кирилл Батанов – выдвиженец от «Партии РОСТа», которому не хватило подписей избирателей для регистрации кандидатом), очень узнаваем в соцсетях. За ним хороший политический бэкграунд и личные качества. Но это никак не помогло ему собрать нужное количество голосов даже для выдвижения. Те, кто сочувствует вам и выражает симпатию в соцсетях, необязательно придут на выборы. Нужна предельно жесткая кампания, нацеленная на привод своего электората на избирательный участок. Важно, чтобы человек был известен. И эту известность нужно поддерживать. Личные контакты никто не отменял. Поэтому встречи, прямой разговор с населением, остаются важным элементом любой политической кампании.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА