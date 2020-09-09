Такое богатство достойно орденов Сразу две приморские семьи стали орденоносными. Супруги Егоян из Большого Камня и Устиновы из Арсеньева удостоены орденов «Родительская слава».

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» на минувшей неделе подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба регионального правительства. Высокая награда будет вручена приморцам за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, у супругов Егоян 14 детей. Глава семьи Араик Артоваздович – гендиректор строительной компании, мама Луара Аветисовна – домохозяйка. Их старшей дочери Амалии 30 лет, она уже сама стала мамой и воспитывает двоих сыновей. В семье 28-летней Аревик тоже есть сын. Еще восемь детей – Артик, Давид, Анна, Рузанна, Самуил, Иосиф, Кристина и Карина – тоже живут самостоятельной жизнью. Кто-то окончил вуз и работает, кто-то продолжает профессиональное обучение. Моисей, Марина и Аарон – школьники, с младшим Елисеем мама занимается на дому.

Все дети Егоян – люди активные. У каждого в копилке победы в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях разного уровня. Эта дружная и трудолюбивая семья пользуется большим уважением в Большом Камне. Соседи, учителя, коллеги – все отзываются об Араике и Луаре Егоян как о любящих супругах, мудрых и ответственных родителях, гостеприимных хозяевах. Доброта и милосердие, уважение к старшим, взаимовыручка и поддержка друг друга – это то, что родители воспитали в каждом из своих детей.

Еще одна супружеская пара, удостоенная награды, – Екатерина и Вячеслав Устиновы. Они воспитывают семерых детей, все еще школьники. Вячеслав Вениаминович работает в Арсеньевском филиале Примтеплоэнерго, Екатерина Владимировна – учитель биологии и химии Пуховского филиала Чернышевской средней школы. Их старшей дочери Елене 15 сентября исполнится 17 лет, младшему Александру всего 9. В семье также растут Людмила, Ирина, Андрей, Юлия и Виктория.

По словам Екатерины Владимировны, большой дом в городе многодетная семья приобрела по социальной выплате из краевого бюджета в прошлом году. Кстати, новенький микроавтобус, на котором многодетная мама ездит на работу в соседнее село и возит на занятия детей, тоже приобретен при помощи средств от государства. Кроме того, у Устиновых есть свой земельный участок, где они трудятся всей семьей.

– В Пухово у нас большое поголовье мелкого и крупного скота, свиньи, птица. У меня работа, у детей учеба, сад и огород, музыкальные занятия, совместная подготовка к следующему школьному дню – все успеваем, – делится многодетная мама.

Знающие их земляки уверены, что семья Устиновых – для всех пример трудолюбия, любви, взаимной поддержки и уважения к окружающим. А орден «Родительская слава» – заслуженная награда Екатерине и Вячеславу за достойное воспитание детей.

Напомним, что орден «Родительская слава» вручается образцовым российским семьям, в которых воспитывается семеро и более детей. В Приморье этой почетной награды удостоены уже несколько семей. В 2009 году первыми ее получили Валерий и Надежда Изины из Арсеньева. В 2014-м на церемонию награждения в канун Международного дня защиты детей в Сочи отправилась многодетная семья Кобец из села Вишневка Спасского района. Супруги Лев и Ирина воспитывают 13 детей, трое из них приемные. А в 2017 году в Кремле Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» Петру и Юлии Юдицким из села Владимиро-Александровского, в их семье 14 детей.

Отдел новостей «В»

Фото:

из архива семьи Устиновых, предоставлено пресс-службой правительства ПК, из архива семьи Егоян, предоставлено пресс-службой правительства ПК