Вы выстояли, и потому мы все живем Приморье торжественно отметило 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Патриотические мероприятия прошли по всему краю, были многолюдными и наполненными искренними чувствами. Никому не помешали сложные погодные условия, выпавшие на 3 сентября.

Во Владивостоке в Гайдамакском сквере прошла торжественная церемония возложения венков, хвойных гирлянд и цветов к братской могиле и памятнику морякам Тихоокеанского флота, павшим в боях с войсками милитаристской Японии 75 лет назад. В траурном митинге приняли участие губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк, заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, представители ветеранских и молодежных организаций.

– Мы искренне благодарны тем, кто совершил этот подвиг, кто дал нам возможность жить в мирное время. В войне на всех фронтах участвовали более 200 тысяч приморцев, и память о них будет жить вечно, – сказал губернатор.

В мемориальном захоронении в Гайдамакском сквере навсегда упокоились восемь неизвестных героев, которые в августе 1945 года скончались от ран при штурме северокорейских портов Сейсин и Расин. После смертельных боев с японскими гарнизонами тела десантников на торпедных катерах доставили во Владивосток и торжественно предали земле. Тем временем в нескольких братских и одиночных могилах на территории КНДР лежат сотни краснофлотцев. При этом их имена известны, но забыты. Ветераны ТОФ предлагают набить эти имена на гранитную или бронзовую плиту и положить ее рядом с памятником.

После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. Глава Приморья пообщался с ветеранами и выразил им благодарность.

– Вы выстояли, переломили ход Великой Отечественной войны в свою пользу и разгромили фашизм. И для нас очень важно, чтобы подвиг наших дедов, отцов оставался в памяти молодого поколения, что оно помнило уроки войны и делало все, чтобы подобное не случилось, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Также в этот день почетный караул из моряков ТОФ и юнармейцев был выстроен у памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной. На Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава ТОФ» состоялось торжественное прохождение военнослужащих Владивостокского гарнизона и юнармейцев.

4 сентября на центральной площади Владивостока в честь победного юбилея и празднования Дня воинской славы для жителей и гостей города была развернута выставка вооружения и военной техники береговых войск и поисково-спасательного оборудования ТОФ.

Торжественные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны состоялись и во всех муниципалитетах края. В городах и районах прошли митинги, возложения цветов, патриотические лекции и праздничные концерты – как дань памяти подвигу советского народа и в благодарность за возможность жить в мирное время. В честь героев звучал оружейный салют, юнармейцы читали стихи, проводили акции «Горсть земли» и «Цветы Победы на воде» и спустили на воду «Плот памяти» – символ скорби о тех, кто не вернулся с войны…

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлено пресс-службой правительства ПК