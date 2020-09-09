Занимайте очередь на прививки от коронавируса Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отмечают, что в ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

Напомним, что о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получит плацебо вместо настоящего препарата. Пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.