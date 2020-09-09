COVID-19 по-прежнему является угрозой для приморцев

По этой причине актуальными остаются сводки с «антиковидного фронта». Еще 75 человек заразились коронавирусом за сутки 7 сентября. Всего заболевших в крае на данный момент уже 10212 человек, информирует пресс-служба регионального правительства.

9 сент. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4733 (6438) от 9 сент. 2020

По данным краевого оперативного штаба, за минувшие сутки скончался еще один пациент, общее число умерших за время пандемии составило 108 человек. За этот же день (по данным на вторник, 8 сентября) победили болезнь 123 пациента, всего выздоровевших – 8556, лабораторно обследовано еще 594 человека, уточняют в краевом Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приморье по-прежнему остается высоким, поэтому за соблюдением санитарных требований продолжают следить административные комиссии. К примеру, за понедельник проверено 877 торговых точек, 120 объектов общественного питания, 964 единицы транспорта и такси.

– На основе выявленных нарушений составлено 45 административных протоколов, рассмотрено 34 дела, в 12 случаях назначено наказание в виде штрафа, в 22 – вынесены предупреждения, – добавляют в оперштабе.

   Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Ради собственной безопасности все должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.