COVID-19 по-прежнему является угрозой для приморцев По этой причине актуальными остаются сводки с «антиковидного фронта». Еще 75 человек заразились коронавирусом за сутки 7 сентября. Всего заболевших в крае на данный момент уже 10212 человек, информирует пресс-служба регионального правительства.

По данным краевого оперативного штаба, за минувшие сутки скончался еще один пациент, общее число умерших за время пандемии составило 108 человек. За этот же день (по данным на вторник, 8 сентября) победили болезнь 123 пациента, всего выздоровевших – 8556, лабораторно обследовано еще 594 человека, уточняют в краевом Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приморье по-прежнему остается высоким, поэтому за соблюдением санитарных требований продолжают следить административные комиссии. К примеру, за понедельник проверено 877 торговых точек, 120 объектов общественного питания, 964 единицы транспорта и такси.

– На основе выявленных нарушений составлено 45 административных протоколов, рассмотрено 34 дела, в 12 случаях назначено наказание в виде штрафа, в 22 – вынесены предупреждения, – добавляют в оперштабе.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Ради собственной безопасности все должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.