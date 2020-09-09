Поросенок с мухой зазывают в гости Отличная новость для самых маленьких жителей Владивостока и их родителей: Приморский театр кукол открывает новый сезон 12 сентября.

В этот день юным зрителям покажут спектакль «Поросенок Чок» (0+) – этой премьерой по пьесе Яна Мирсакова и Михаила Туровера театр порадовал публику в марте, незадолго до закрытия в связи с пандемией. Милейшую, забавную и в то же время поучительную историю о поросенке, который сумел обвести вокруг пальца волка, на малой сцене театра поставил заслуженный артист России Вадим Перфилов.

В воскресенье, 13 сентября, состоится премьера спектакля «Муха-цокотуха» (0+), его поставил режиссер из Братска Роман Ямских. Классическую сказку знают, наверное, и стар и млад, но каждая встреча с нею непременно радует зрителя.

– По традиции мы откроем свой 81-й сезон небольшим уличным представлением на крыльце нашего театра, – рассказала актриса театра кукол Виктория Орешкина. – Оно состоится перед спектаклем «Поросенок Чок» 12 сентября в 11 часов.

Отметим, что в театре соблюдается масочный режим и применяется шахматная рассадка зрителей.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Виктором БУСАРЕНКО