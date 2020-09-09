Для беспородных найдут дорогу домой Благотворительный фестиваль-выставка беспородных собак «Дорога домой» пройдет во Владивостоке в субботу, 12 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. Волонтеры хотят помочь животным найти заботливых хозяев.

Организаторы мероприятия – фонд защиты животных «Умка» при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока. Как писал «В», проект фонда «Умка» стал одним из победителей городского конкурса «Молодежная инициатива».

Это уже второй подобный фестиваль. В прошлом году благодаря ему обрели своих хозяев две собаки, еще 10 подопечных «Умки» были пристроены в течение года.

– Успех фестиваля «Дорога домой» в 2019 году превзошел все наши ожидания, марафон вылился в широкоформатное городское событие. Нас поддержало много друзей, волонтеров и даже незнакомых нам людей. Многие и вовсе никогда не слышали о нас и не знали, какими классными могут быть бездомные собаки. По итогам было принято решение проводить такие фестивали ежегодно. Мы с нетерпением ждем 12 сентября. Обязательно приходите! — говорит директор фонда «Умка» Екатерина Кириллова.

В этом году гостей праздника «Дорога домой» будут ждать 40 собак – подопечных «Умки» и других волонтерских движений. В программе показательные выступления собак, конкурсы, благотворительный маркет, ярмарка мастеров, творческие мастер-классы. Все желающие смогут познакомиться с животными, сделать снимки с ними в фотозоне и, возможно, найти себе четвероногого друга. Как уверяют организаторы, все собаки привиты, не агрессивны к людям и другим животным, приучены к поводку.

Фестиваль пройдет на верхней площадке набережной Спортивной гавани. Начало в 12.00, вход свободный.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено фондом «Умка»