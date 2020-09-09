В главных ролях только наши Актера театра и кино Виктора Галкина слава не интересует. Он ее испытания уже выдержал

Актер театра и кино Виктор Галкин мечтал сыграть героев Шукшина или графа Монте-Кристо. Но всю жизнь играл военных, моряков и бандитов

«Осенние визиты» – так называется 8-серийный художественный фильм, съемки которого ведутся во Владивостоке. В основе сериала – одноименный роман писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, автора культовых «Ночного дозора», «Дневного дозора», «Черновика» и других увлекательных книг.

Съемки «Осенних визитов» начались еще в июне прошлого года и успешно продолжались до начала пандемии коронавируса. После чего режиссер Георгий Саенко и киногруппа по понятной причине взяли тайм-аут. Но в конце августа работа над фильмом возобновилась. Видеооператор Алексей Кудряшов отснял готового материала на четыре серии. Две из них уже озвучены. Первую планируют показать на фестивале «ЛИТР-2020», который состоится во Владивостоке с 24 по 26 сентября. Сергей Лукьяненко, кстати, обещал на «ЛИТР» приехать.

В главных ролях только наши

Все участники проекта «Осенние визиты» – жители Владивостока. Среди них Виктор Бусаренко, в недавнем прошлом худрук Приморского театра кукол. У него роль Профессора. Бывший актер театра ТОФ, ныне актер Приморского краевого театра имени Горького Сергей Лисинчук играет наемного убийцу Кирилла.

У заслуженного деятеля искусств РФ Виктора Галкина, профессора кафедры сольного пения и оперной подготовки и кафедры сценического движения и танца, доцента кафедры актерского мастерства Дальневосточного государственного института искусств, в фильме две роли. Первая – роль Рашида Гулямовича Хайретдинова, скандального и жесткого депутата Государственной думы с мутной репутацией. Это один из главных персонажей фильма, которого оппозиционная пресса сравнивает со Сталиным. Галкин играет настолько естественно и убедительно, будто перед съемками присутствовал на заседаниях Госдумы и подглядывал за некоторыми народными избранниками, которые, когда им надо, напрочь забывают русский язык. Однако вполне красноречиво глаголят на великом и могучем, если затрагивают их коммерческие интересы.

Вторая роль Виктора Галкина – визитер из иных миров. Впрочем, мы не станем раскрывать секреты фильма, дождемся премьеры.

Примечательно, что роман «Осенние встречи» Сергей Лукьяненко написал в 1995 году, и, хотя по жанру это фантастика, она оказалась весьма реалистичной и злободневной даже спустя четверть века.

За экспромт – гора шашлыков

Виктор Галкин, пожалуй, самый опытный и самый известный актер сериала «Осенние встречи». В его творческой биографии – съемки в нескольких фильмах, в том числе у зарубежных режиссеров. Ему довелось работать с китайцами, американцами, японцами, корейцами. К примеру, в южнокорейском блокбастере «Тайфун» (2005) режиссера Квак Кен Тхэка он играл начальника охраны китайского ночного рынка в Уссурийске, в реальности – бандита, вымогавшего деньги за работу, которую не делал…

Корреспондент «В» встретился с артистом и попросил поделиться подробностями его кинокарьеры.

О съемках в боевике «Тайфун» Галкин до сих пор вспоминает с улыбкой. Фильм, кстати, показывали во Владивостоке в 2006 году, на открытии международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».

– В «Тайфуне» у меня три небольших игровых эпизода с текстом, и в каждом мой герой соприкасается со всеми главными героями фильма, – рассказывает Виктор Дукавович. – Фильм крутили в самолетах корейских авиакомпаний, которые летали на линии Сеул – Токио и других направлениях. После чего мне звонили знакомые японцы и говорили: «Галкин-сан, мы вас видели в кино!» Корейцы тоже звонили, поздравляли с международным признанием.

Мне понравилась работа с корейцами, хотя их языка я не понимал. Так, с исполнителем роли отрицательного персонажа Сина у меня была сцена, где я произношу несколько слов. По сценарию ситуация была простая: мне звонят на мобильный, я даю Сину трубку, он слушает, потом я отвечаю, затем беру автомат – и все. Но, когда во время разговора Син напрягся и схватился за пистолет, я перекинул автомат из руки в руку, снял с предохранителя и наставил на него. Этого момента не было в сценарии. Но режиссеру импровизация понравилась. Он сказал: «Оставить так. Все, работаем!» Этот момент сняли с двух дублей. А потом мне положили большую гору шашлыков…

Талант пить воду как водку

Вообще, корейцы кормили актеров и массовку дважды в день, в обед и вечером, еду привозили из ресторана. И еще во время съемок давали настоящие гаванские сигары. По сценарию сигары курил начальник охраны рынка. С непривычки Галкин сначала дымил в затяжку, как обычные сигареты, за день выкуривал три штуки. Корейцы не понимали, как так «варварски» можно курить сигары. Ими надо наслаждаться! Но дублей было много, и актер вскоре приноровился, стал курить, как настоящий кубинский мачо.

На съемках его персонаж был вооружен автоматом и пистолетом, но стрелять ему не приходилось. Он играл в карты, пил водку, закусывал. Помощник режиссера предупредил актера: «Водка не настоящая, но реагировать на нее надо естественно». Галкин кивнул: «Сделаем».

Процесс распития беленькой Виктор Дукавович сыграл очень достоверно и систему Станиславского не опозорил. Опрокинув в себя стакан, он крякал от удовольствия так убедительно, что корейцы несколько раз подходили к нему во время репетиций, дабы удостовериться, что в стакане русского актера действительно обыкновенная вода. А Галкин только смеялся: «Мастерство не пропьешь!»

Откуда у бандита лондонский акцент?

По словам Виктора Дукавовича, ему везет на роли русских мафиози в фильмах зарубежных режиссеров. В картине «Седьмой код» (2013) японского режиссера Киеси Куросавы Галкин играл главаря бандитской группировки, который сотрудничает с якудзой. Однофамилец великого японского кинорежиссера снял 60-минутный фильм для раскрутки 17-летней японской певицы, победительницы творческого телевизионного конкурса. В этом триллере девочка играет агента Интерпола, разоблачающего японскую мафию во Владивостоке. Но сначала ее похищают местные бандиты – заталкивают в мешок и вывозят за город, где оставляют без денег и документов…

«Седьмой код» снимали на острове Русском, в центре Владивостока и в пригороде. Галкину дали текст на английском и велели выучить за два дня. А он никогда английский не учил! Тем не менее актер вывернулся из этой ситуации. Он убедил режиссера, что диалог с японским мафиози лучше всего вести на японском языке. Потому что у бандита, которого играл Галкин, не может быть лондонского или, скажем, гарвардского акцента. Актер-японец, исполнитель роли главного якудзы, ему помог: написал несколько предложений на японском, которые Галкин вызубрил, остальной «бандитский» текст был на русском. Режиссер остался доволен.

Трудно сказать, как приняли японцы «Седьмой код», но в России фильм наверняка имел бы определенный успех – хотя бы из-за видов Владивостока семилетней давности, увековеченных японским кинооператором.

Разойтись по эпизодам!

Нужно сказать, что первым фильмом, в котором Виктор Галкин снимался на Дальнем Востоке (до этого были еще съемки на студии «Казахфильм»), стал «Залив счастья» (1987) Свердловской киностудии – о жизни и свершениях адмирала Геннадия Невельского. Сегодня Виктор Дукавович, наверное, единственный в Приморье актер, участвовавший в работе над этой картиной.

В «Заливе счастья» у Галкина эпизодическая роль русского моряка. На съемках он познакомился с Сергеем Сазонтьевым, исполнителем роли Невельского, и актрисой Ириной Мазуркевич, она играла жену адмирала.

– В период этих съемок я работал командиром вузовского стройотряда и одновременно с ребятами из театра юного зрителя снимался в массовке в бухте Патрокл, где построили настоящую часовню. Нам хотелось сниматься как можно больше, и, где бы только не появлялась камера, мы уже были тут как тут. Потом режиссер фильма Владимир Лаптев, посмотрев отснятый материал, удивился: «Что за чертовщина? Кругом одни и те же лица! Одни и те же матросы и дрова рубят, и в обозе идут, и на сходке местных жителей мелькают. Нет, ребята, давайте делиться по эпизодам». А нам было просто в кайф сниматься в старинной одежде, среди настоящих обозов и деревянных срубов…

Дышите! Не дышите! Снимаю!

Благодаря восточной внешности (отец Виктора Дукавовича – чеченец, мама – русская) Галкину везло на роли иностранных военных. Причем высокопоставленных.

– Мое киношное амплуа – это моряки, военные и бандиты, – смеется актер.

В фантастическом фильме «Черный океан», снятом в 1988 году на «Мосфильме», Галкин играл командира японского крейсера. Это был один из главных персонажей картины. Съемки проходили на Камчатке, на базе подводных лодок в Паратунке. На съемочной площадке подобралась крепкая мужская актерская компания: Лев Прыгунов, Владимир Конкин, Игорь Ледогоров, Виктор Павлов, Анатолий Веденкин, Андрей Ростоцкий.

– В первые дни съемок для меня это были люди из столицы, которых видел только на экране. Но когда ты каждый день с ними работаешь, то понимаешь, как плохо, что мы редко общаемся, – вспоминает Виктор Дукавович. – Когда после фильма мне случалось бывать в Москве, я всегда заезжал к Андрею Ростоцкому. Он делал картошку по-польски, мы ставили на стол бутылку «Смирновской», закусывали холодной медвежатиной и рассказывали друг другу истории, которые с нами когда-то случались. Потом Андрей показывал свою коллекцию холодного оружия, сабли, шашки. Он проходил срочную службу в кавалерийском полку под Москвой… А однажды Ростоцкий дал мне почитать киносценарий по роману Валентина Пикуля «Богатство». Он хотел играть главного героя и писал сценарий под себя. К сожалению, этот сценарий утерян безвозвратно…

В фильме «Черный океан» действие происходит в теплом Филиппинском море, а съемки выпали на октябрь. В это время на Камчатке холодно, во время разговора изо рта шел пар. Поэтому актерам Льву Прыгунову и Виктору Галкину, когда они стояли на продуваемой всеми ветрами палубе, приходилось дышать через раз, по команде оператора Александра Гарибяна: «Дышите! Не дышите! Снимаю!»

Виктор павлов свистел соловьем

«Черный океан» не потерялся в ворохе кинопродукции 90-х. Время от времени фильм показывают по телевизору – когда на российском флоте происходит какое-нибудь ЧП. Например, его крутили, когда затонула подлодка «Курск». Потому что в этой картине впервые показали, как три командира – русский, американский и японский – ценой собственной жизни спасают мир от экологической катастрофы. Они грузят на подлодку радиоактивные отходы атомного реактора, погружаются в глубоководный кратер действующего вулкана и погибают…

По словам Виктора Галкина, на съемках из-за усталости и нервозности несколько раз вспыхивали конфликты между артистами и работниками съемочной группы. И каждый раз их разруливал замечательный актер Виктор Павлов. Он ко всем находил свой ключик. Однажды на встрече со зрителями в клубе поселка Паратунка конферансье представил его как мастера художественного свиста. Зрители и актеры, присутствовавшие в зале, засмеялись – подумали, это розыгрыш. Но, когда Павлов действительно засвистел и стал выдавать трели, будто соловей, зал взорвался аплодисментами.

– Потом он мне рассказал, что с детства любил голубей. И эта страсть не прошла с годами. У него даже на крыше театра была голубятня. Такие откровения дорогого стоят, – говорит Виктор Дукавович. – Еще мне запомнился такой эпизод: я сказал Льву Прыгунову, что всегда буду помнить эти съемки и всем рассказывать, что снимался с такими известными актерами. А он сказал, что я неправ. Что в профессии нужно любить себя так же, как ты любишь и уважаешь своих родителей. И надо говорить иначе: со мной снимались такие-то актеры. Эти слова я запомнил на всю жизнь… Я еще дважды встречался со Львом Прыгуновым на «Меридианах Тихого». И он со мной всегда разговаривал без столичного снобизма и мании величия, коими страдают многие наши молодые актеры. Ведь я для него собрат по актерскому цеху…

Кстати, за съемки в «Черном океане» Виктор Галкин получил 180 тысяч рублей.

Гонорары приходилось выбивать

В 14-серийном американо-российско-китайском фильме «Корейская война» у Галкина была роль реальной исторической личности – американского генерала Джеймса Ван Флита. Президента Гарри Трумэна играл известный американский актер Янг Харрисон (многие помнят его по фильму Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», он играл Райана в старости). Съемки военной киноэпопеи, где художественные кадры перемежаются с документальными, проходили в Даляне, на бывшем российском полигоне, и в Порт-Артуре, в бывших русских казармах.

Фильм снимали в 2000 году, когда у России с Китаем были натянутые отношения, поэтому наши зрители его не видели. Виктор Галкин тоже посмотрел только рабочий материал.

– В «Корейской войне» в небольших ролях задействовали много актеров из Владивостока, которые работают или работали в наших театрах, того же Виктора Бусаренко. На съемках в Китае я был около двух месяцев. Поехал в свой отпуск, жил в гостинице на берегу Желтого моря. В общем, хорошо отдохнул и неплохо заработал по тем временам. За съемочный день получал 50 долларов, нашим ребятам-студентам платили 20 долларов. Но, если в какой-то день у меня не было съемок, я получал 20 долларов, студенты – пять. В то же время американские непрофессиональные актеры получали за день съемки 100, 200, 300 долларов. Были случаи, когда мы, загримированные и подготовленные, целый день дожидались съемки, а ее не было. И тогда мы получали пять долларов. В России же, если актер пришел на спектакль, переоделся, загримировался, но спектакль отменили, этот день все равно считается рабочим, – объясняет Виктор Галкин.

Непонятную ситуацию с гонорарами разобрал русский юрист, который присутствовал на съемках. Он внес дополнение в текст договора в пользу русских, которое китайцы подписали. И это сработало. Один из наших актеров, получивший гонорар в 3000 юаней, но ни разу не выходивший на съемочную площадку, деньги не вернул. Он их потратил. И китайцы поначалу хотели разбросать эту сумму на всех артистов из России. Но не вышло, помогло дополнение в договоре. Юани за невостребованного актера внес в бухгалтерию продюсер фильма. Скандалы ему были не нужны. Репутация честного продюсера дороже трех тысяч юаней.

Доплата ничего не стоит

Много лет назад, когда Виктор Галкин только поступил в Дальневосточный институт искусств, ему, как и всем студентам, преподаватели задали три вопроса: какую роль ты бы хотел сыграть, чтобы ты пожелал курсу и твое пожелание миру? Ответы первокурсника Галкина сохранились на магнитофонной ленте. Процитируем только первый:

– Я хотел бы сыграть на сцене или в кино любую роль из произведений Василия Макаровича Шукшина. Или сыграть графа Монте-Кристо…

Сегодня профессор института искусств Виктор Галкин говорит, что теперь ответил бы на этот ответ иначе:

– Я бы хотел сыграть в кино интересную для себя и для зрителя роль. Любую, только не в порнофильме. Я думаю, что у меня все впереди, сколько бы мне ни оставалось времени жить. Не бывает идеальных ролей в кино. Даже если сейчас смотреть «Войну и мир» или «Анну Каренину», все равно находишь какие-то косяки. Что-то не так смонтировали или не так вырезали. Чертополохи есть всегда. Для практики я никогда не отказываюсь сниматься, даже если предлагают сняться бесплатно. В любом случае подхожу к съемкам ответственно. Это работа. Если есть нормальная работа, ты работаешь и не устаешь. И слава мне не нужна. Я ее уже прошел и, слава богу, испытание выдержал. Я в 47 лет стал заслуженным деятелем искусств и понял, что это ничего не значит в нашей жизни. И тысяча с чем-то рублей, которую тебе доплачивают за звание, ничего не стоит.

Сергей КОЖИН

Фото из архива Виктора ГАЛКИНА